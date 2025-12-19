El Gobierno nacional confirmó que no insistirá en el Senado con la derogación de las leyes vinculadas al financiamiento universitario y a la discapacidad, luego de que La Libertad Avanza obtuviera el dictamen de mayoría del Presupuesto 2026 con el acompañamiento del PRO, la UCR y fuerzas provinciales. La decisión respeta lo votado previamente por la Cámara de Diputados y despeja uno de los puntos más sensibles del debate legislativo.

El dictamen fue firmado en la Comisión de Presupuesto tras una reunión en la que participó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Según señalaron fuentes parlamentarias, la postura ya estaba definida desde la última reunión de la mesa política en Casa Rosada, encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei. Incluso hoy, Patricia Bullrich y Caputo volvieron a comunicarse para remarcar la necesidad de avanzar con la aprobación del Presupuesto.

“No hay cambios previstos, es el primer Presupuesto que se vota en la era de (Javier) Milei. Para nosotros es muy importante y fundamental poder darles certeza a todos los sectores y por lo tanto seguiremos adelante con este dictamen”, afirmó la senadora Patricia Bullrich al término del encuentro. Agregó que “la regla de oro es el superávit fiscal” y que eventuales ajustes se resolverán por otras vías.

El senador Bartolomé Abdala sostuvo que el país “necesita tener el Presupuesto” y expresó su expectativa de aprobarlo antes de fin de año. Ezequiel Atauche, presidente de la comisión, celebró haber reunido once firmas y destacó que es la primera vez que un proyecto de Presupuesto llega al Senado desde el inicio de la gestión.

El oficialismo valoró especialmente que el dictamen se aprobara sin modificaciones, ya que cualquier cambio obligaría a devolver el proyecto a Diputados y reabrir negociaciones con gobernadores y bloques aliados. También evitaron tensiones internas con el PRO, luego del malestar generado por la votación de los auditores de la AGN en la Cámara baja.

El capítulo XI, rechazado previamente por Diputados, incluía la derogación de las leyes de Discapacidad y de Financiamiento Universitario, además de restricciones al régimen de zona fría y la eliminación de la actualización automática de la AUH, la asignación por embarazo y las asignaciones familiares. También contemplaba compromisos financieros con la Ciudad de Buenos Aires y el Poder Judicial.

Durante el debate en comisión se produjo un cruce entre el senador Eduardo “Wado” de Pedro y el secretario Guberman. De Pedro denunció que el Presupuesto “discrimina a la Provincia de Buenos Aires” y cuestionó recortes en obras públicas, programas y educación. Guberman respondió que “hay que hacer un plan de alfabetización por el desastroso estado de la calidad educativa” y aseguró que el Presupuesto 2026 prevé un aumento del 7,8%. El senador replicó que se trata de “una falta de respeto a la inteligencia del Cuerpo”, al señalar una caída del 45% en términos reales desde el inicio del actual Gobierno.

En paralelo, la Comisión de Justicia dictaminó el proyecto de Inocencia Fiscal, también sin modificaciones respecto de la media sanción de Diputados. Algunos senadores, como Maximiliano Abad y Andrea Cristina, expresaron preocupación por el fuerte incremento de las multas impositivas que afectan a Pymes y pequeños comercios. Bullrich se comprometió a impulsar una ley específica el próximo año para atender esa situación.

Con el dictamen aprobado y sin cambios, el oficialismo confía en sancionar el Presupuesto el viernes 26, para que luego sea promulgado e implementado por el Poder Ejecutivo.

Fuente: con información de TN