El Concejo Deliberante de General Pueyrredon abordará sobre tablas el próximo viernes 27 de febrero el Presupuesto 2026, en una sesión que concentrará el eje político y económico del distrito. El expediente incluye el cálculo de recursos y gastos de la Administración Central y los entes descentralizados, además de las ordenanzas Fiscal e Impositiva, piezas fundamentales para definir el esquema tributario del año próximo.

El monto total proyectado asciende a $521.996.792.000, lo que implica un incremento del 42% respecto de los $367 mil millones aprobados para 2025. La cifra supera con amplitud la inflación registrada el año pasado y también las previsiones inflacionarias nacionales para 2026, por lo que el debate se anticipa intenso en torno a las metas de recaudación y el crecimiento del gasto.

En paralelo, las ordenanzas Fiscal e Impositiva ratifican herramientas que el Ejecutivo considera centrales para sostener los ingresos. Continuará la actualización bimestral de tasas atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que en la práctica implica ajustes automáticos según la evolución inflacionaria. Aunque oficialmente se habló de un 11% de aumento, el porcentaje final dependerá del comportamiento real de los precios.

También seguirá vigente la Tasa Vial, que aplica una alícuota del 3% sobre el valor libre de impuestos en la carga de combustibles. Pese a cuestionamientos políticos y judiciales impulsados desde sectores libertarios, el gobierno municipal decidió mantener esta fuente de financiamiento por un año más.

La principal novedad del Presupuesto 2026 será la creación de la Tasa por Alumbrado Público, que dejará de estar incluida dentro de la Tasa de Servicios Urbanos y pasará a cobrarse a través de la boleta de electricidad. El Ejecutivo sostiene que el nuevo esquema mejorará la cobrabilidad —cercana al 99% en el servicio eléctrico— y permitirá conformar un fondo afectado exclusivamente al mantenimiento y modernización de luminarias, con continuidad en la incorporación de tecnología LED.