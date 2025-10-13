Presupuesto 2026: arranca el debate en Diputados con proyecciones bajo la lupa
El resultado de la discusión definirá el margen del Ejecutivo para sostener el superávit sin ahogar la actividad ni tensar el frente social en un año electoral.
El miércoles empezará en la Cámara de Diputados el tratamiento del Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno nacional. El IERAL (Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana) valoró la meta de sostener el superávit, pero advirtió que varios supuestos, inflación, dólar, PBI y presión tributaria, lucen “demasiado optimistas” frente a la volatilidad cambiaria reciente y a la falta de una reforma impositiva integral.
El proyecto oficial prevé que la inflación baje al 10,1% anual en 2026, una trayectoria que, según el IERAL, requeriría desaceleraciones mensuales continuas que hoy no se observan: las consultoras detectaron rebrotes en septiembre y octubre, y las últimas subas del tipo de cambio podrían interrumpir la desinflación prometida.
También cuestionan las proyecciones de actividad y de dólar. Hacienda estipula un PBI con alzas de 5,4% en 2025 y 5% en 2026, junto con un tipo de cambio a $1.325 en diciembre y $1.423 a fines de 2026; para el instituto, el arrastre negativo de este año y la dinámica cambiaria de las últimas semanas vuelven difíciles esas metas.
En materia fiscal, el IERAL destaca que el texto no incorpora una reforma tributaria pese a los anuncios del Ejecutivo: se prevé mayor recaudación real (+6,2% vs. inflación) con subas en combustibles y derechos de importación, y se mantienen impuestos distorsivos como retenciones y débitos y créditos que aportarían 2,6% del PBI.
Del lado del gasto, el plan modera la “motosierra”: suben inversión pública, transferencias corrientes a provincias y universidades, y prestaciones de la seguridad social; bajan transferencias de capital a provincias, bienes y servicios y subsidios a energía y transporte. Aun así, en la serie 2023-2026 sólo crecería en términos reales la seguridad social (+0,6%), con un gasto nacional en torno al 15% del PBI en 2026, similar a 2025 y por debajo de los picos de 2015 y 2020.
Con el paquete económico anunciado por el Presidente desde EE.UU. como telón de fondo, el oficialismo busca blindar la consistencia fiscal. La oposición, en cambio, pedirá recalibrar supuestos y explicitar el ancla cambiaria y tarifaria para 2026.
Fuente: Infobae
