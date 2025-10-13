El miércoles empezará en la Cámara de Diputados el tratamiento del Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno nacional. El IERAL (Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana) valoró la meta de sostener el superávit, pero advirtió que varios supuestos, inflación, dólar, PBI y presión tributaria, lucen “demasiado optimistas” frente a la volatilidad cambiaria reciente y a la falta de una reforma impositiva integral.

Ads

El proyecto oficial prevé que la inflación baje al 10,1% anual en 2026, una trayectoria que, según el IERAL, requeriría desaceleraciones mensuales continuas que hoy no se observan: las consultoras detectaron rebrotes en septiembre y octubre, y las últimas subas del tipo de cambio podrían interrumpir la desinflación prometida.

También cuestionan las proyecciones de actividad y de dólar. Hacienda estipula un PBI con alzas de 5,4% en 2025 y 5% en 2026, junto con un tipo de cambio a $1.325 en diciembre y $1.423 a fines de 2026; para el instituto, el arrastre negativo de este año y la dinámica cambiaria de las últimas semanas vuelven difíciles esas metas.

Ads

Puede interesarte

En materia fiscal, el IERAL destaca que el texto no incorpora una reforma tributaria pese a los anuncios del Ejecutivo: se prevé mayor recaudación real (+6,2% vs. inflación) con subas en combustibles y derechos de importación, y se mantienen impuestos distorsivos como retenciones y débitos y créditos que aportarían 2,6% del PBI.

Del lado del gasto, el plan modera la “motosierra”: suben inversión pública, transferencias corrientes a provincias y universidades, y prestaciones de la seguridad social; bajan transferencias de capital a provincias, bienes y servicios y subsidios a energía y transporte. Aun así, en la serie 2023-2026 sólo crecería en términos reales la seguridad social (+0,6%), con un gasto nacional en torno al 15% del PBI en 2026, similar a 2025 y por debajo de los picos de 2015 y 2020.

Ads

Con el paquete económico anunciado por el Presidente desde EE.UU. como telón de fondo, el oficialismo busca blindar la consistencia fiscal. La oposición, en cambio, pedirá recalibrar supuestos y explicitar el ancla cambiaria y tarifaria para 2026.

Fuente: Infobae