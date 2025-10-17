Tras una reunión caliente en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entre representantes de diversos sectores vinculados a la discapacidad y el interventor del organismo, Alejandro Vilches, desde Prestadores Unidos MDP exigieron a través de un comunicado “la puesta en marcha inmediata y efectiva de la Ley 27.793, con ejecución presupuestaria real y verificable”.

La suspensión imprevista de una reunión programada para esta jornada, llevó a que los delegados ingresaran al edificio y forzaran un encuentro con Vilches. Según indicaron los prestadores “en el diálogo mantenido, el interventor no garantizó la realización de la reunión del directorio en el corto plazo y sugirió que la convocatoria podría posponerse hasta después de las elecciones”.

“Esta postergación provocó una reacción inmediata entre las organizaciones presentes, que interpretaron la respuesta como una amenaza implícita a los derechos fundamentales”, señalaron en el comunicado. Por eso, además del cumplimiento de la ley piden “la convocatoria inmediata del Directorio de ANDIS para resolver, sin más dilaciones, los puntos pendientes” y “garantías de pago inmediato a prestaciones adeudadas, actualización del nomenclador y mecanismos de transparencia en la gestión”.

Sobre la dilación a cumplir con la reunión y los pagos pendientes, Prestadores Unidos MDP señaló que es una postura que “debe ser denunciada con firmeza, pues votar no puede convertirse en moneda de cambio para garantizar prestaciones básicas que sostienen la vida diaria de miles de personas”.

“La gravedad de la situación es tangible y cuantificable -señalan y enumeran- centros de día, escuelas especiales y espacios terapéuticos cierran u operan con pérdidas; tratamientos vitales se interrumpen por falta de fondos; y profesionales e instituciones abandonan el sector o no logran mantener la atención adecuada. La postergación agrava esta realidad, que hoy se manifestó en las calles con protestas y reclamos urgentes”.

Además, recordaron que la no implementación de la Ley 27.793 “expone a personas con discapacidad, sus familias y prestadores a una vulnerabilidad extrema. Lejos de ser un retraso técnico, se trata de un vaciamiento sistemático del sistema de discapacidad, reflejo de una decisión política que desfinancia y elude responsabilidades estatales, recayendo el peso sobre este sector olvidado”.

En el comunicado, los representantes de Prestadores Unidos MDP indicaron que rechazan “cualquier forma de extorsión institucional que condicione derechos a un calendario electoral; el silencio y la dilación como instrumentos de gobierno; el vaciamiento por omisión”.

“La discapacidad no puede esperar. No toleraremos que la vida y el sustento de personas y familias queden como rehenes de decisiones políticas. Seguiremos visibilizando, acompañando y movilizando hasta que el Estado cumpla su obligación primordial: garantizar derechos, no negociarlos”, concluyeron.