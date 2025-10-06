Presentó un formulario apócrifo en el Juzgado de Faltas y terminó imputada
Una mujer de 50 años, se presentó en la dependencia judicial con la documentación de un vehículo y el personal detectó que el formulario 08 era falso. Intervino la Justicia Federal y se secuestró el material.
Un insólito episodio se registró este lunes en el Juzgado de Faltas, ubicado en Garay 3136, cuando una mujer de 50 años se presentó con la documentación de un vehículo Renault Sedán y el personal advirtió que uno de los papeles era falso.
Según informaron fuentes oficiales, el hecho se descubrió cuando los agentes constataron que el formulario 08 era apócrifo, por lo que se dio aviso a la Central de Emergencias 911. Minutos más tarde intervino personal del Comando de Patrullas.
El doctor Felipe Erdociain, responsable del Área de Atención Inicial Federal, ordenó el secuestro de la documentación y la notificación de formación de causa a la implicada por el delito de “Uso de Documento Apócrifo”. Además, se dispuso la elevación del acta de secuestro para continuar con las actuaciones correspondientes.
