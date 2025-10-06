Un insólito episodio se registró este lunes en el Juzgado de Faltas, ubicado en Garay 3136, cuando una mujer de 50 años se presentó con la documentación de un vehículo Renault Sedán y el personal advirtió que uno de los papeles era falso.

Ads

Según informaron fuentes oficiales, el hecho se descubrió cuando los agentes constataron que el formulario 08 era apócrifo, por lo que se dio aviso a la Central de Emergencias 911. Minutos más tarde intervino personal del Comando de Patrullas.

Puede interesarte

El doctor Felipe Erdociain, responsable del Área de Atención Inicial Federal, ordenó el secuestro de la documentación y la notificación de formación de causa a la implicada por el delito de “Uso de Documento Apócrifo”. Además, se dispuso la elevación del acta de secuestro para continuar con las actuaciones correspondientes.

Ads

Ads