Hace un par de décadas las criptomonedas eran algo que solamente un grupo reservado de personas podía conocer. Sólo los “frikis” de las finanzas o de la tecnología sabían de qué se trataba y unos pocos se animaban a invertir.

En poco menos de una década el BTC pasó del nicho al boom internacional. Si antes nadie le prestaba atención y hoy el mundo entero está pendiente de su cotización, ¿qué puede pasar en los próximos años?

Lo que todos saben y algunos hacen

En 2024 las criptos se convirtieron en algo tan popular en Argentina que el mercado cripto creció porcentualmente más que la venta de dólares para ahorro en los primeros meses del año. En un país donde ahorro es igual a dólar desde hace décadas, esto es decir bastante.

O sea que el mercado criptográfico en suelo argentino ya está lejos del nicho y se está transformando en algo prácticamente de uso común. Aún así, hay desarrollos en este sector que son ampliamente conocidos y otros que no lo son tanto. Vamos a ver primero los más conocidos.

Comprar e intercambiar monedas

Para hacer cualquiera de los pasos siguientes hace falta comprar las criptomonedas. Como todavía los bancos no las venden, hace falta ir a plataformas especializadas, que se llaman exchanges, por su nombre en inglés.

En estas plataformas los usuarios puede comprar criptos con pesos argentinos o dólares. Después tienen la opción de almacenarlas dentro de la plataforma, en una hot wallet integrada, o de sacarlas a una opción más segura que puede ser una cold wallet o billetera fría desconectada de internet. También pueden intercambiarse por otras.

Usarlas como reserva de valor, para el ahorro

En nuestro país los pesos se devalúan con el tiempo, por efecto de la inflación. Al mismo tiempo, dependiendo de los gobiernos y del momento, suele haber restricciones a la compra de dólares. Esto obliga a las personas a usar bastante la imaginación para poder ahorrar.

Dicho esto, las criptomonedas no son todas iguales. En una explicación muy reduccionista, diremos que se dividen en tres grupos: Bitcoin, altcoins y stablecoins. El BTC es la moneda que domina el 54% del mercado; las altcoins son todas las que no son BTC y las stablecoins son las que están atadas al dólar o alguna moneda fiduciaria. O sea, su cotización es estable.

Los inversores que apuestan a ahorrar grandes montos deben hacer un análisis, posiblemente a través de herramientas técnicas. Por ejemplo, alguien con conocimientos avanzados de inversión puede hacer un análisis a través del indicador MACD para encontrar patrones en el historial de un criptoactivo y saber cuándo es el mejor momento para comprar o vender.

Pago directo con cripto

Otra cuestión ya normalizada en el país es el pago con cripto. Algunas billeteras en Argentina ofrecen tarjetas de débito que convierten el saldo en cripto al momento de la compra, en base a la cotización del momento. Así, las personas pueden pagar cualquier cosa usando sus ahorros en cripto.

Al mismo tiempo, con cada vez más los servicios que se pueden pagar con criptomonedas a través de internet. Incluso algunos comercios electrónicos las están adoptando.

Lo que pocos saben y menos hacen

Hasta ahora hemos visto tres actividades que la mayoría de los argentinos conoce y que miles aprovechan. De hecho, el crecimiento de la compra con criptomonedas superó al crecimiento de la compra de dólares para el ahorro a principio de año, según un informe de Bloomberg.

Por poner un ejemplo, en la billetera digital Belo el volumen de ETH y BTC se incrementó 10 veces en lo que va de 2024 en comparación con el mismo período del año pasado. Lo mismo pasó con otros exchanges como Ripio y Lemon.

Dicho esto, aunque las criptomonedas son muy aceptadas en el país, hay otras actividades del sector cripto que no todo el mundo hace.

Staking y minería de criptomonedas

Para que nazca un nuevo token de una criptomoneda se atraviesan dos caminos: o la minería o el staking. En la primera opción, las personas prestan sus computadoras para resolver problemas matemáticos, que dan como resultado nuevos tokens. Este método, utilizado por Bitcoin, se conoce como Proof of Work (prueba de trabajo).

En el staking, los usuarios de plataformas especializadas prestan sus monedas para validar nuevas transacciones. Este método, empleado por la red Ethereum, se llama Proof of Stake (prueba de participación). Tanto los mineros como las personas que participan en el staking reciben recompensas por contribuir con su hardware o sus criptomonedas a la red.

Compra y venta de NFTs

Otra de las opciones que no son tan elegidas por la gente pero que existe y se puede hacer es la compra y venta de Tokens No Fungibles o NFTs, por sus siglas en inglés.

Los NFTs son archivos digitales únicos; esto significa que no son intercambiables entre sí. Al igual que no se puede intercambiar un Picasso por un Monet, tampoco es posible hacer trueques de dos NFTs, porque no son equivalentes. Se diferencian así de las criptomonedas, ya que un ETH sí que tiene un valor igual al de otro ETH.

Este tipo de arte digital es una compra que algunas personas consideran una forma de inversión o de ahorro frente a la inflación. Contrario a lo que se cree, los NFTs no son caros, hay plataformas en línea que permiten hacer compras con poco capital.