El Area de Arqueología y Antropología del CONICET Mar del Plata presentó un Repositorio Digital de acceso abierto que reúne material arqueológico, imágenes en 2D y 3D y resultados de más de cuatro décadas de investigación, con el objetivo de preservar y ampliar el acceso al patrimonio científico de la región.

La iniciativa pone a disposición de la comunidad científica y del público general colecciones e investigaciones vinculadas a las primeras poblaciones humanas de la pampa bonaerense. El proyecto se enmarca en Documentación y preservación de las colecciones arqueológicas del Área de Arqueología y Antropología de Necochea (CONICET). Inventario, digitalización fotográfica y fotogrametría, dirigido por las investigadoras del CONICET Natalia Mazzia y Alejandra Pupio.

El repositorio fue concebido como una herramienta para favorecer el acceso libre, la preservación y la difusión del patrimonio arqueológico, e incluye contenidos visuales en dos y tres dimensiones de piezas clave, además de material de investigación generado a lo largo de las últimas décadas.

La presentación del espacio digital fue de acceso libre y gratuito, con una invitación especial a profesorados de la ciudad y a docentes interesados en incorporar herramientas digitales en proyectos educativos. Esta apertura se inscribe en el compromiso de fortalecer los vínculos entre la producción científica y los distintos sectores sociales.

Si bien el proyecto se gestó formalmente en 2023 y en 2024 fue seleccionado para recibir financiamiento del CONICET y de las fundaciones Williams y Bunge y Born, sus bases se apoyan en más de 40 años de trabajo con las colecciones arqueológicas del Área de Arqueología y Antropología.

Las investigaciones originales fueron iniciadas por la licenciada Nora Flegenheimer, investigadora del CONICET ya jubilada, y continuadas por el equipo del área. A su vez, se complementaron con trabajos conjuntos con el Programa Arqueología en Cruce del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, coordinado por la doctora Alejandra Pupio, con quien se habían desarrollado experiencias previas de digitalización 3D y comunicación pública del conocimiento.

El Repositorio Digital resguarda datos, imágenes y modelos tridimensionales de artefactos arqueológicos emblemáticos, como las puntas de proyectil tipo cola de pescado, consideradas indicadores del poblamiento humano hacia fines del Pleistoceno, junto con otras piezas líticas de su contexto arqueológico.

Además de garantizar su preservación digital, el acceso abierto permite que estos materiales sean utilizados en proyectos de investigación, educación y divulgación científica, ampliando el alcance del conocimiento hacia públicos diversos. En ese sentido, Natalia Mazzia señaló que la creación del repositorio representa “un paso más hacia la construcción de una ciencia abierta y al servicio de la comunidad”.

La disponibilidad de estos recursos contribuye a la documentación, preservación y acceso libre al patrimonio arqueológico regional, resguardando los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos y promoviendo nuevas oportunidades para la divulgación científica y educativa.