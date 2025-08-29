Tras calificar las candidaturas testimoniales como “una burla abierta hacia quienes votan”, el senador marplatense Maximiliano Abad presentó un proyecto para sancionar estas práctica y propuso inhabilitar por cuatro años a quienes no asuman los cargos para los que fueron elegidos.

El anuncio lo hizo en el marco de la jornada Nuevos escenarios: La trama detrás de las candidaturas testimoniales y la ley de lemas, realizada en el Salón Auditorio Emar Acosta del Edificio Alfredo Palacios. El proyecto fue respaldado por los senadores Mariana Juri, Rodolfo Suárez y otros legisladores radicales.

Según indicaron, el proyecto busca incorporar al Código Nacional Electoral un artículo que establece que “se impondrá sanción de inhabilitación por cuatro años para postularse a cargos públicos electivos a los candidatos que, habiendo participado de un proceso electoral, no asumieran el cargo público para el que fueron elegidos”.

Ante esta presentación, Abad indicó que “el sistema democrático no puede seguir tolerando las candidaturas engañosas. Es una estafa al votante y una burla a la voluntad popular. El ciudadano vota para ser representado, no para ser engañado por estrategias de marketing o especulación política”.

“Estamos frente a una conducta claramente defraudatoria. No se puede jugar con el voto de la gente. Las bancas no son premios ni trampolines: son responsabilidades”, consideró el legislador.

Por este sentido, Abad consideró que “nosotros tenemos que cuidar la democracia y la democracia de calidad, y estas cosas la lesionan. Hay que empezar a levantar la voz y decir: queremos cuidar la representación. No todo vale por ganar una elección y los ciudadanos no pueden ser engañados”.

“El diagnóstico está claro, las soluciones también: hay que levantar la voz y ponerse a trabajar. No se puede vivir engañando a una sociedad porque eso lesiona la democracia. La Argentina va a salir adelante si tenemos democracia de mayor calidad, a partir de instituciones fuertes y sólidas”, concluyó Abad.

De la jornada participaron legisladores, académicos y especialistas, entre ellos la senadora nacional Mariana Juri, el director del Observatorio Electoral de la UNLP Sebastián López Calendino, la diputada provincial por Formosa Agostina Villagi, la politóloga de la UBA y consultora María Page, la profesora asociada de la UBA e investigadora del CONICET María Inés Tula, entre otros.