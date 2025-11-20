El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) realizó hoy la presentación oficial de la quinta edición de la Copa Challenger de Aguas Abiertas Ciudad de Mar del Plata, que se llevará a cabo el 11 de enero a las 08:00 en aguas de la Base Naval y el Club Náutico. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través de www.mardelplata.gob.ar/copachallengeraguasabiertas.

La prueba principal tendrá una distancia de 3000 metros, mientras que la categoría promocional será de 1500 metros. Además, se desarrollará la Copa Challenger Kids, destinada a los nadadores más jóvenes.

En esta edición, la organización designó como Padrino y Madrina del evento a dos referentes históricos de la natación: Luis Alberto Nicolao, dos veces récord mundial en 100 metros mariposa y múltiple campeón sudamericano; y Laura Conti, también múltiple campeona sudamericana. Ambos se destacan por su trayectoria como docentes y promotores de la enseñanza de la natación.

Durante el acto de presentación estuvieron presentes el presidente del EMDER, Sebastián D’Andrea; el sub jefe del Área Naval Atlántica, capitán de navío Walter Tigero; el vicepresidente del Club Náutico Mar del Plata, José Luis Godoy; y los directores técnicos de la competencia, profesores Gabriel De Cunto y Daniel Díaz. También participaron autoridades del Consejo Asesor del EMDER, representantes de la Prefectura Naval Mar del Plata, deportistas de elite, entrenadores y referentes de asociaciones deportivas.

El evento cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad y Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE). Toda la información sobre la carrera, el reglamento, el deslinde de responsabilidad y el formulario de inscripción está disponible en www.mardelplata.gob.ar/copachallengeraguasabiertas.

