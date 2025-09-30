A través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC), el Municipio informó la programación de actividades para octubre en el Museo Casa sobre el Arroyo, ubicado en Quintana al 3998. El parque del museo permanecerá abierto de lunes a viernes de 8:30 a 14:30.

Ads

Las visitas guiadas gratuitas con acceso a la vivienda principal tendrán lugar los lunes, miércoles y viernes a las 12 y a las 14, y los martes y jueves a las 10 y a las 12. Estas visitas, con cupo limitado por turno, requieren inscripción previa a través del sitio www.turismomardelplata.gob.ar (ingresando en la imagen/banner de la Casa). Cada viernes, desde las 12, se habilitará la reserva para las visitas de la semana siguiente.

Los recorridos permiten acceder a la totalidad de la vivienda en grupos reducidos, acompañados por guías del Museo. Cabe recordar que no se reprograman turnos cancelados por condiciones climáticas adversas. Tanto la introducción como la espera para el ingreso transcurren al aire libre, por lo que se recomienda asistir con ropa adecuada.

Ads

Puede interesarte

En cuanto a las actividades especiales, el viernes 10 el Museo permanecerá cerrado por feriado nacional y al día siguiente abrirá de 11 a 15, con acceso a la Casa mediante visitas guiadas con inscripción previa.

Por su parte, el viernes 17 a las 10 se desarrollará “Historia del Patrimonio Verde”, una actividad gratuita y sin inscripción a cargo del Departamento de Espacios Verdes del EMSUR. Durante esta propuesta, se relatará la historia del parque, se reconocerán especies vegetales destacadas y se recorrerá el predio respetando los senderos demarcados. Esta visita no incluye ingreso a la Casa, tiene una duración aproximada de una hora y se suspende por mal tiempo.

Ads

Por último, el viernes 31 de 18 a 24 se desarrollará en los jardines de la casa el evento “Mar del Plata Misteriosa” (no incluye ingreso a la casa).

Puede interesarte

La Casa sobre el Arroyo, también conocida como Casa del Puente, es una de las obras más emblemáticas de la arquitectura moderna del siglo XX a nivel mundial. Fue diseñada y construida entre 1943 y 1945 por el arquitecto argentino Amancio Williams junto a su esposa, la arquitecta Delfina Gálvez Bunge, como vivienda y estudio musical para su padre, el compositor Alberto Williams. El conjunto también incluye un pabellón de servicios y garage, y se encuentra emplazado en un parque urbano atravesado por el arroyo Las Chacras, con valor ambiental, arquitectónico y paisajístico.

Este espacio cuenta con múltiples declaratorias: Monumento Histórico Artístico Nacional (Decreto 262/97), Patrimonio Cultural, Histórico, Arquitectónico y Ambiental de la Provincia de Buenos Aires (Ley 13.599), Interés Patrimonial, Cultural y Natural por parte del Municipio de General Pueyrredon (Ordenanza 10.075), y Reserva Forestal (Ordenanza 13.410).

Ads

Para más información, los interesados pueden comunicarse al (0223) 420-1280, o por correo electrónico a [email protected].