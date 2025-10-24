Se realizó la presentación de una serie de proyectos de ley elaborados por la diputada Margarita Recalde que incorporan una perspectiva de inclusión laboral y ambiental en los procesos de Compras y Contrataciones de la provincia de Buenos Aires.

Según explicó la legisladora, “la idea es hacer una modificación en la actual Ley de Compras y Contrataciones para incorporar la perspectiva de discapacidad a la hora de ser proveedor del Estado provincial, trabajando con talleres protegidos y cooperativas y, de esta forma, tener prioridad en las compras y contrataciones”.

De este modo, “aquellas empresas y pymes que quieren ser proveedoras del Estado provincial tengan en su planta contratadas formalmente a personas con discapacidad para tener prioridad a la hora de ser proveedoras”.

Así también, fue presentado otro proyecto de ley para crear un Registro Provincial de Transportistas de Personas con Discapacidad “para darle previsibilidad y confianza a aquellas familias que necesitan contratar a alguien para trasladar a familiares con discapacidad”, puntualizó Recalde.

Por su parte, el periodista, escritor y actor Gonzalo Giles, activista argentino que perdió la voz a los cinco meses por una meningitis pero se comunica a través de una aplicación en su celular, remarcó que “el trabajo no debería ser un privilegio sino un derecho con acceso real, pero hay miles de personas con discapacidad que no consiguen empleo, no porque no puedan, sino porque el sistema no quiere verlos debido a que lo seguimos confundiendo con caridad y las oportunidades con favores”.

Por tal motivo, reclamó “políticas públicas que no se queden en los slogans sino que exijan cupos reales y accesibilidad física en los lugares de trabajo”, y consideró necesario legislar al respecto “porque sin ley no hay derechos y sin derechos no hay dignidad, la igualdad no se negocia se garantiza”.

Participaron también del panel la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Contrataciones de la provincia de Buenos Aires, María Victoria Anadon, y la directora provincial de Acceso e Inclusión en Salud de la provincia de Buenos Aires, María Lourdes Farias, mientras que estuvieron presentes autoridades provinciales, legislativas y municipales, y miembros y representantes de entidades de bien público e invitados especiales.