La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto con su par de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, presentó el nuevo Sistema de Implementación del Registro Nacional de Datos Genéticos, una herramienta “fundamental” para la resolución de delitos complejos mediante la identificación genética.

“Estamos escribiendo una página muy importante en la historia argentina en cuanto a los cambios de paradigma que estamos haciendo. Queremos darle a las víctimas y a la sociedad la certeza de que tanto en los Ministerios de Seguridad, de Justicia, las procuraciones nacionales, federales y provinciales, como los jueces en todos los niveles, estamos dispuestos a que en la Argentina se termine la impunidad”, afirmó la ministra.

Y enfatizó: “Tenemos claro el lugar que ocupa la víctima y el lugar que ocupa el victimario, y sabemos que la política criminal del país está dirigida a proteger a las víctimas y a la sociedad”.

Puede interesarte

Esta iniciativa de la ministra Bullrich, presentada por el Gobierno nacional dentro de un paquete de proyectos que incluye la Ley Antimafias, Reincidencia y Ataque a Policías, se plasmó en la Ley 27.759 de Datos Genéticos, aprobada por el Congreso Nacional. El registro representa un avance “exponencial en la construcción de una política penal moderna y eficiente para acelerar los tiempos de investigación, identificar culpables con precisión y brindar justicia”, indicaron.

“Poder tener ciudadanos que comiencen a confiar en el sistema y nos den su ADN nos va a permitir esclarecer crímenes y también buscar a personas que hoy no están y cuyas familias las buscan”, sostuvo Bullrich, quien ofreció su ADN para el registro, acompañada por legisladores nacionales, jueces y funcionarios de CABA, provinciales y de los ministerios de Justicia y Seguridad.

En cuanto al avance tecnológico, Bullrich señaló que se comenzará con el sistema CODIS (acrónimo de Combined DNA Index System, Sistema de Índices Combinados de ADN), donado por los Estados Unidos. “En Argentina tenemos la experiencia de la provincia de Mendoza y de otras tantas más, con las que se trabajará para cargar los datos en el sistema nacional”, agregó.

Puede interesarte

“Estamos presentando un sistema revolucionario, un cambio fundamental desde 1891, cuando Vucetich implementó el sistema de identificación por huella dactilar”, afirmó Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El funcionario, quien estará a cargo de la Unidad de Enlace y Coordinación para la Implementación del Registro de Datos Genéticos (UECIR), creada a través de la Resolución 1283 publicada hoy en el Boletín Oficial, explicó que se recolectará material biológico en las escenas de los hechos. “Se llama ADN de contacto. Se extrae un ADN digitalizado que se convierte en un código de barras. Se hará con todos los imputados y condenados por delitos en todo el país, y luego un software los comparará”.

“El ADN es no codificante -destacó Soto- porque no permite identificar raza, edad ni sexo. Es como mirar una huella dactilar, que no permite saber si se trata de un hombre o una mujer ni su edad”.

Puede interesarte

Por su parte, Cúneo Libarona señaló que se trata de “la prueba del futuro. Esta es la herramienta que va a individualizar muchos hechos. Tener un registro formado en este sentido es algo increíble para lo que la misma ley establece: contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial”.

La ministra pidió a todos los argentinos que incorporen su perfil genético al registro. “Va a ser muy importante”, destacó, y mencionó los convenios de adhesión que se están realizando con las provincias: “Vamos a lograr que el registro sea un registro de confianza. Por eso, la profesionalidad es lo más importante”.