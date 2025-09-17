El flamante Índice del Costo de la Construcción y Variación de Precios, la herramienta técnica desarrollada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9, registró una suba en agosto 2025 del 0,6 % respecto al mes anterior.

Este indicador refleja los costos de construcción y las variaciones del mercado en nuestra región y de acuerdo al comunicado de la asociación, el resultado “se explica principalmente por un aumento del 1,1 % en el capítulo Mano de Obra y una leve baja del 0,1 % en Materiales”.

Con esta variación, el costo de construcción en el Distrito IX se ubicó en $1.489.031,90 por metro cuadrado, sin incluir IVA, honorarios profesionales, costo del terreno, costos jurídicos ni utilidades de empresa. En tanto, el Índice General se situó en 101,9, reflejando la evolución acumulada desde la implementación de esta medición.

El cálculo se realiza tomando como base el proyecto de una vivienda unifamiliar de tipología estándar, en dos plantas y con una superficie cubierta aproximada de 214 m², considerando sistemas constructivos tradicionales. Al mismo tiempo, este modelo permite establecer un parámetro homogéneo de comparación mensual y anual para el seguimiento de la variación de costos en la construcción

Para más información, se puede visitar el siguiente enlace: https://arq9.com.ar/icc-9/.

