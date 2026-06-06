La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado y la Dirección de Economía del Conocimiento, invita a la comunidad audiovisual local a participar de una jornada informativa sobre las principales convocatorias y programas de apoyo impulsados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

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La actividad se realizará el jueves 18 de junio a las 11 en modalidad virtual y cuenta con el acompañamiento de la Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata (ATICMA). Los interesados en participar pueden inscribirse a través del enlace bit.ly/EncuentroAudiovisual.

El encuentro se desarrollará en el marco del plan estratégico Mar del Plata Ciudad del Conocimiento y buscará acercar información práctica sobre los requisitos de participación, criterios de elegibilidad, procesos de postulación y herramientas de acompañamiento destinadas a fortalecer el desarrollo de proyectos audiovisuales en la región.

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La presentación estará a cargo de Guillermo Garma, subgerente de Promoción del INCAA, y Tatiana Testi, coordinadora de Concursos del organismo. Durante la jornada se brindarán detalles sobre distintas convocatorias vigentes, entre ellas INCAA Impulsa, Laboratorio de Desarrollo de Proyectos, Opera Prima Regional, Largometrajes de Ficción y Documental, Historias Breves, Series Cortas y Desarrollo de Videojuegos.

La propuesta está orientada a realizadores, productores, directores, desarrolladores de videojuegos, creadores de contenido UGC, egresados y estudiantes avanzados de carreras audiovisuales interesados en conocer las herramientas disponibles para impulsar sus iniciativas y despejar dudas sobre los mecanismos de presentación.

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Además de la exposición general, los asistentes contarán con un espacio de consultas e intercambio con los especialistas del INCAA, donde podrán plantear inquietudes puntuales sobre las distintas líneas de apoyo y los procesos de postulación.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de acciones buscan fortalecer el ecosistema audiovisual local y generar nuevas oportunidades para profesionales, emprendedores y estudiantes vinculados a las industrias creativas y del conocimiento.