El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX y el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 5 presentarán este jueves 30 ante el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza para la creación del Consejo Local de Hábitat.

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La presentación será realizada por el presidente del Colegio de Arquitectura y Urbanismo Distrito IX, el arquitecto Diego Domingorena, y el titular del Colegio de Técnicos Distrito 5, Diego Haag.

El objetivo del proyecto es generar un ámbito de participación y articulación que permita debatir el rol del Estado, las instituciones y la comunidad en la construcción de ciudades más justas, inclusivas y democráticas.

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La propuesta establece la creación del Consejo Local de Hábitat, Vivienda y Derecho a la Ciudad como un órgano de consulta y asesoramiento permanente del Departamento Ejecutivo Municipal en materia de planificación urbana, servicios públicos, infraestructura, hábitat y vivienda.

La iniciativa tiene antecedentes en 2024, cuando fue presentado el anteproyecto en el marco de la adhesión del Municipio a la Ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, sancionada en 2012, que aborda el déficit urbano habitacional y vincula las políticas de vivienda con el desarrollo de las ciudades.

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En ese sentido, el proyecto busca “garantizar una gestión democrática de la ciudad, entendida como un proceso de toma de decisiones que asegure la participación activa, deliberante y autogestionada de la comunidad, en particular de las organizaciones sociales que promueven el acceso al hábitat y a la vivienda”.