En el marco del Día del Libro, este jueves 23 de abril se realizará una jornada especial en la Biblioteca Marechal donde los asistentes podrán elegir y llevarse un ejemplar de manera gratuita.

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La actividad, titulada “Te regalo un libro, te regalo un sueño”, se desarrollará de 13 a 16 en el jardín interno del espacio y estará coordinada por Lara Ribero. La propuesta ofrece un catálogo preseleccionado del que cada persona podrá elegir un libro para llevarse.

Ese mismo día, a las 16.30, la jornada continuará con un Club de Lectura, coordinado por Sargent Pepper.

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Las actividades seguirán el viernes 24 a las 18 en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, con la proyección de la película Adaptation, dirigida por Spike Jonze, seguida de una charla a cargo de Javier Chiabrando y Miguel Monforte.

Además, durante el mes continúan distintas propuestas en la biblioteca, como el Club de Lectura semanal, martes y viernes, de 14.30 a 16.30.

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Hasta el 24 de abril a las 15, se podrá visitar la muestra de arte literaria “Verdades ocultas”, a cargo de Lara Ribero. El viernes 17, a las 18, se presentará “Palabras al paso” de Marcelo Sulpizio, y el lunes 20, a las 17, llegará la novela “A orillas del Gran Lago” de María Alejandra Lapuente.

Por último, el martes 21 a las 16, Mónica Echenique ofrecerá la exposición “¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura infantil?”, una reflexión sobre la mediación cultural en la literatura destinada a los niños. El mes cerrará el miércoles 29 a las 16 con la presentación del libro “Cómo creé mi negocio de la nada” de Silvia Acuña.

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