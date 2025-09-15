El senador bonaerense Marcelo “Chuby” Leguizamón presentó en la Cámara alta un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de instalar medidas de seguridad en balcones, terrazas y espacios similares con el objetivo de reducir el riesgo de caídas, especialmente en niños y mascotas.

La iniciativa propone que todos los balcones de viviendas, ya sean casas o departamentos, cuenten con redes de protección o cerramientos certificados, con materiales capaces de resistir al menos 100 kilos por metro cuadrado y una malla de no más de 5x5 centímetros.

“La seguridad en el hogar es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado”, sostuvo Leguizamón, quien agregó que la medida también busca profesionalizar al sector de instaladores y garantizar que las protecciones sean duraderas y efectivas.

Para las viviendas ya construidas se establece un plazo de 180 días de adaptación, mientras que las nuevas edificaciones deberán cumplir la normativa desde el inicio de la obra. En cuanto a sanciones, se prevé una intimación a regularizar en 30 días y multas de entre 10 y 50 unidades de multa, que se duplicarían en caso de reincidencia.

Leguizamón subrayó que los accidentes en balcones “son en su mayoría evitables” y que la inversión en redes de protección “es mínima en comparación con el valor de una vida”.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Gabriel Katopodis, en coordinación con los 135 municipios bonaerenses.

Fuente: Diputados bonaerenses