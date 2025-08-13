Cano destacó que el Olga Vázquez “contiene a más de 60 trabajadores y trabajadoras en distintas cooperativas, un bachillerato popular, talleres, actividades artísticas y organizaciones que luchan por los derechos humanos y la cultura popular”.

También apuntó contra el intendente platense, Julio Alak, por “avanzar contra la cultura popular” y encubrir la persecución a manteros y la eliminación de murales emblemáticos.

Representantes del centro cultural recordaron que el edificio fue recuperado en 2003 por asambleas barriales y organizaciones sociales, tras permanecer abandonado luego de la crisis de 2001.

Desde entonces, han impulsado varias leyes de expropiación, aunque las demoras y vetos, como el de María Eugenia Vidal en 2018, dejaron el inmueble sin resguardo frente al avance judicial.

El proyecto de Cano cuenta con el respaldo de organizaciones culturales, sociales y de derechos humanos, y busca que la Legislatura bonaerense trate la iniciativa con urgencia. “Defender el Olga Vázquez es defender la cultura, los derechos humanos y las luchas históricas como las de Darío y Maxi”, subrayó la legisladora.

Fuente: Diputados bonaerenses