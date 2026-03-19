En el marco del ciclo “Mes de los Derechos”, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 llevará adelante un encuentro centrado en el “Derecho a la Ciudad”, donde se realizará una nueva presentación del proyecto de ordenanza para la creación del Consejo Local de Hábitat. La propuesta, impulsada junto al Colegio de Técnicos Distrito 5, apunta a conformar un espacio de articulación entre el Estado, instituciones y la comunidad para debatir y diseñar políticas vinculadas al desarrollo urbano y el acceso al hábitat.

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La iniciativa busca instalar el debate público sobre la planificación urbana y promover herramientas que permitan avanzar hacia ciudades más justas, inclusivas y democráticas, incorporando la participación activa de distintos actores sociales en la toma de decisiones. En este sentido, el Consejo Local de Hábitat se proyecta como un ámbito clave para canalizar propuestas y consensos en torno al crecimiento de la ciudad.

La cita será el viernes 20 de marzo a las 11 en el Espacio Cova, Funes 2146, en el marco del ciclo “Mes de los Derechos” impulsado por la institución.

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Durante la jornada participará el especialista en Derecho Administrativo Luciano Scatolini, quien aportará su mirada sobre la temática. Además, se entregarán reconocimientos a la arquitecta Adriana Leticia Lucchetti, por su trayectoria institucional, y a la contadora Mónica Mabel Biasone, por su labor académica y su rol como primera rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

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