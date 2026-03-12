Un nuevo lote de emojis comenzará a aparecer en los teléfonos con la próxima actualización del sistema operativo de Apple. Los íconos forman parte de los diseños aprobados por el Consorcio Unicode y ampliarán las opciones que los usuarios tienen para expresarse en mensajes y redes sociales.

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Entre las incorporaciones se destacan una cara distorsionada, una criatura peluda inspirada en el mito de Pie Grande, un trombón, una orca, un cofre del tesoro y una nube que representa una pelea al estilo de los dibujos animados. También aparecen nuevas representaciones de bailarines de ballet y símbolos vinculados a fenómenos naturales.

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Sin embargo, uno de los íconos llamó especialmente la atención: la cara deformada recordó a muchos usuarios una publicidad de Apple difundida en 2024 que generó fuertes críticas. En aquel anuncio, diferentes objetos vinculados con la creatividad eran aplastados para promocionar el iPad Pro, una idea que fue cuestionada por artistas y creadores.

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La compañía incluso terminó pidiendo disculpas por esa campaña, que fue considerada insensible por parte del público. Por eso, la aparición de un emoji con una expresión “aplastada” reactivó comentarios y bromas en redes sociales.

Más allá de la polémica, los nuevos símbolos se integrarán al catálogo estándar de emojis que utilizan diferentes plataformas, lo que permitirá que puedan enviarse y visualizarse en distintos dispositivos y aplicaciones de mensajería.

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