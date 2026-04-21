La Universidad FASTA será sede este miércoles 22 de 18:00 a 19:30 de la presentación del libro No aprendimos nada de Victoria Zorraquín, en una actividad organizada por la Facultad de Ciencias de la Educación que se realizará en el Auditorio Emilio Botín (Avellaneda 3345, Mar del Plata) y también de manera virtual.

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La propuesta plantea un espacio de reflexión sobre las falencias estructurales del sistema educativo y la persistencia de prácticas alejadas de la evidencia científica en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

A partir de investigaciones, ejemplos y su experiencia profesional, la autora invita a repensar la enseñanza de la lectura, la escritura y el aprendizaje en general, promoviendo un debate orientado a construir un modelo educativo más efectivo y acorde a los desafíos actuales.

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La actividad será arancelada, y los interesados deberán seleccionar la modalidad de asistencia al momento de la inscripción, que se realiza de manera online.

Zorraquín es profesora, licenciada y magíster en Educación, con trayectoria como investigadora y formadora docente. Fundadora de la organización Educere, ha desarrollado proyectos vinculados a la innovación pedagógica y la mejora educativa, con especial foco en la alfabetización.

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Es autora de publicaciones como Esperanza en la escuela y No aprendimos nada, en las que propone una mirada crítica sobre el sistema educativo y promueve prácticas pedagógicas basadas en evidencia científica.