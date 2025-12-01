La Escuela Primaria Nº21 del barrio Jorge Newbery retomó este lunes las clases presenciales después de las semanas de tensión y los incidentes que se produjeron tras la denuncia de dos madres por un supuesto abuso entre estudiantes. El regreso se dio luego de trabajos de reparación edilicia —con una inversión de 7 millones de pesos por parte del Consejo Escolar— y de la elaboración de un plan pedagógico de continuidad por parte del equipo docente.

Ads

Puede interesarte

En diálogo con El Marplatense, el jefe distrital de General Pueyrredon, Sebastián Elías, destacó el proceso de acompañamiento previo y la organización del reinicio.

“Luego de todas las jornadas que fuimos desarrollando, acompañando, informando, trabajando con familias, con los docentes, distintas acciones de intervención en todo este camino, hoy podemos con gusto informar que estamos volviendo a las actividades", explicó Elías.

Ads

El funcionario indicó que la vuelta se realizó con una dinámica especial para permitir el encuentro entre familias, estudiantes y equipo docente.

“Hoy el comienzo fue a través de una actividad en conjunta con estudiantes y familias, una gran afluencia, una organización de la jornada especial por ser el primer día, pero que apuntamos a poder retomar ya con la lógica diaria de lo que es la jornada de escuela", agregó la autoridad educativa.

Ads

Además, remarcó la importancia de generar instancias de diálogo antes de normalizar el funcionamiento completo de la institución.

“Es una escuela de jornada completa; necesitábamos tener también los espacios para poder charlar con las familias, para poder seguir informando sobre distintas cuestiones de organización. Entonces la primera jornada se desarrolla por turnos, dividido entre el primero y el segundo ciclo, pero como decía, ya apuntando a poder retomar la jornada completa", concluyó.

El regreso marca un avance en el proceso de reconstrucción institucional iniciado tras los graves incidentes del 11 de noviembre, cuando un grupo de padres ingresó al establecimiento y provocó destrozos, lo que motivó la intervención de personal policial.