En las últimas horas, una numerosa manifestación se hizo presente en las puertas del Palacio Municipal en donde reclamaron además de alimentos para los comedores y merenderos, la necesidad de un bono para el sector del alumnado. En el lugar, las organizaciones sociales indicaron que peligra el comienzo de clases para muchos niños ya que la canasta escolar es inaccesible.

En ese sentido, pidieron por un bono para el sector que supere los $250 mil que sale hoy la compra de los útiles necesarios, siendo al menos $300 mil para aquellas familias que lo necesitan. Sin embargo, transeúntes en el lugar se acercaron a El Marplatense para destacar una realidad que les indignó: la presencia de niños en el reclamo.

"En este momento estoy trabajando, tuve que venir a hacer un trámite a la Municipalidad y veo que hay una manifestación de diferentes organizaciones sociales. Mi preocupación es que acá tendría que actuar el Estado desde el lugar de asistencia social para observar la cantidad de menores de edad que hay en este lugar".

"Están usando a los chicos para la manifestación y nadie se preocupa. Los adultos tienen todos los derechos de estar presentes pero no traer a los niños, que en este momento tienen que estar en un lugar de esparcimiento, haciendo preparativos para el ciclo lectivo, almorzando, jugando y no acá cortando la calle, alzando banderas y escuchando y viviendo situaciones que no corresponden a su edad", indicaron.

"Tiene que venir algún responsable a observar todo y a actuar como debería ser, principalmente por los derechos de los niños porque hay al menos 30 acá. No puede haber esta cantidad de menores sin que nadie lo visualice ni se preocupe, todos tienen menos de 10 años, es vergonzoso", concluyeron.