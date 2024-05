Las prepagas lograron que la Justicia suspenda el plazo de cinco días que tenían, a partir de la publicación del edicto en el Boletín Oficial, para presentar el plan de devolución del dinero que cobraron de más en las cuotas. “Es inviable que las empresas devuelvan en siete cuotas lo cobrado de más, se cae el sistema”, dijeron fuentes de una importante prepaga tras conocerse el fallo.

“Atento a las múltiples peticiones formuladas y las razones esgrimidas, dentro del marco de la ejecución de la medida cautelar dictada con fecha 3/5/2024 y el efecto propio de su apelación, convóquese a las partes a una audiencia el 27 de mayo. En consecuencia, suspéndase los plazos procesales hasta la fecha fijada precedentemente”.

El Juzgado Civil y Comercial Federal N°3, a cargo de Juan Rafael Stinco, había ordenado la semana pasada a 23 prepagas retrotraer las cuotas a diciembre y ajustarlas por el Indice de Precios al Consumidor (IPC). Además, había dado un plazo de cinco días desde la publicación del edicto del el Boletín Oficial para informar a la Justicia cómo iban a devolver el dinero cobrado de más desde enero.

Ese plazo de cinco días hábiles iba a correr desde el lunes próximo y hasta el viernes, por lo que las prepagas debían presentar sus planes de devolución a más tardar el lunes 20 de mayo por la mañana. Sin embargo, eso ya no será así, sino que recién el 27 de mayo habrá una audiencia y allí se resolverá cómo sigue el conflicto.

Puede interesarte

Las prepagas alcanzadas por el fallo son OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé, Hospital Italiano, Obra Social Luis Pasteur, Hominis, Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Obra Social de la Union del Personal Civil de la Nación, Mutual Federal 25 de junio, ACA Salud, Sancor Salud, Prevención Salud, Sistema Integrado de Prestadores de Salud S.A., MET Córdoba, Hospital Alemán, Grupo DDM, Hospital Británico, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas y Círculo Médico de Lomas de Zamora.

Sobre el tema de la readecuación de las cuotas al IPC (lo que daba a mayo un aumento del 114,6 por ciento desde diciembre) diferentes fuentes aseguraron que la suspensión de los fallos procesales no lo abarca. O sea que esa parte del fallo sigue vigente. El problema se da puntualmente con la devolución del dinero.

“Creo que debió ser más claro el juez. Porque la cautelar también impone abstenerse de efectuar aumentos de las cuotas en todos los planes prestacionales. Y esto sigue corriendo porque no es un plazo procesal sino una decisión de fondo”, dijeron fuentes con acceso a la causa. En este punto coincidieron también fuentes del sector de las prepagas y de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Sin embargo, no todos tuvieron la misma interpretación del fallo. La abogada Valeria Carreras, que lleva adelante varios amparos de afiliados en la Justicia, puso en duda que la medida no pueda interrumpir también el nuevo criterio de actualización de las cuotas por IPC. “La suspensión como está redactada es respecto de todo. Suspender plazos procesales no se refiere a los 5 días, sino a los plazos del expediente. Por ejemplo, no podrá el Gobierno pedir la ejecución de la sentencia porque está suspendido el plazo. Está claro quién pierde siempre”, consideró.

Puede interesarte

Fuentes del SSS respondieron: “La medida está vigente y la tienen que cumplir. Lo que hizo el juez fue citar a las partes para darle continuidad al proceso. El juez estableció que no hay suspensión de la medida. Concedió apelaciones dejando constancia que todos los planteos efectuados no detienen el cumplimiento de la medida dictada por él”.

¿Por qué hizo esto Stinco? “El juez sintió que se le ‘desbordó’ el expediente judicial y decidió ganar tiempo”, dijo la fuente con acceso al expediente. Desde una importante prepagas aseguraron que “dar sólo cinco días para presentar un plan de devolución del dinero era un delirio. Se dieron cuenta de que era imposible”.

A la SSS no le sorprendió esta decisión de convocar a una audiencia y lo barajaban como una de las decisiones posibles del juez. Dentro del abanico de las prepagas afectadas por el fallo, desde los ámbitos oficiales se considera que el espectro es amplio. Así lo describió una alta fuente oficial: “Están las prepagas cuyo objetivo parece ser ganarle esta pulseada al Gobierno, y otras que saben que este desenlace después de lo que habían hecho era inevitable. Esas son las que quieren cumplir con el fallo lo antes posible y sacarse el problema de encima”.

Fuente: Clarín