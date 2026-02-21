Las empresas de medicina prepaga comenzaron a ampliar sus servicios con planes de salud veterinaria para mascotas, en un contexto en el que 8 de cada 10 hogares argentinos tienen perros o gatos, mientras que en menos de la mitad hay menores de 18 años.

Ads

La medida se vincula con los cambios en la composición de las familias, donde las mascotas pasaron a ocupar un rol central. Según datos difundidos por agencias especializadas, Argentina se ubica entre los diez países con mayor cantidad de perros en el mundo, con alrededor de 10 millones, una cifra similar a la de la India, pese a tener una población 30 veces menor.

Además de las prepagas conocidas, existen empresas creadas exclusivamente para la atención de animales, con redes propias o conveniadas de veterinarias. Algunas funcionan con un sistema de reintegros para consultas en cualquier veterinario matriculado del país, otras ofrecen planes que van desde coberturas básicas hasta premium, con valores que parten de $41.250 por mascota. Otros servicios incluyen videollamadas con veterinarios y cobertura médica de hasta $2.000.000 según el plan.

Ads

Puede interesarte

En cuanto a los costos, las cuotas mensuales oscilan entre $41.250 por una mascota y $144.000 para cinco animales. También existen seguros que comienzan en $8000 mensuales con coberturas de hasta $2.140.000 por daños y lesiones. Los planes suelen incluir consultas veterinarias, urgencias, medicamentos, cirugías, internación, estudios, tratamientos y responsabilidad civil por daños a terceros.

Los planes básicos cuestan entre $8000 y $16.000 mensuales e incluyen vacunas, consultas y algunas urgencias. Los planes intermedios se ubican entre $40.000 y $70.000 e incorporan estudios complejos y mayores reintegros. Los planes premium superan los $90.000 e incluyen servicios como peluquería, guardería y terapias alternativas como fisioterapia o acupuntura.

Ads

De manera general, la mayoría de las coberturas estándar contempla consultas presenciales, a domicilio o por videollamada, vacunación, castración, guardia veterinaria las 24 horas y descuentos en farmacias veterinarias, alimentos balanceados y peluquería.

Fuente: con información de DIB