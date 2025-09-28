A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le solicitó al Ejecutivo local que evalúe la posibilidad de la instalación de un semáforo en la intersección de avenida Juan Héctor Jara y la calle Maipú, con el objetivo de garantizar la seguridad peatonal en las inmediaciones de la Escuela de Educación Técnica Nº 4 “Alfonsina Storni”.

Asimismo, pidieron también que se analice la factibilidad de instalar reductores de velocidad en la avenida Juan Hector Jara entre las calles Maipú y Chacabuco, a fin de optimizar el ordenamiento vehicular en el sector y evitar potenciales accidentes en horarios de entrada y salida al establecimiento educativo.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada opositora se resaltó “la necesidad de la comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica N° 4 Alfonsina Storni del ordenamiento del tránsito en las inmediaciones de la institución ubicada en la avenida Juan Héctor Jara entre Maipú y Chacabuco”.

En ese sentido, se detalló que “la Escuela de Educación Técnica N° 4 (EEST N° 4) Alfonsina Storni brinda servicios educativos en los turnos mañana, tarde y vespertino, y en esos tres turnos, la institución contiene una matrícula aproximada de 600 estudiantes. La EEST N° 4 comparte el edificio con el Instituto Superior de Formación Técnica N° 196 que funciona en el turno vespertino. Tanto el ingreso como el egreso diario de alumnos, docentes y familias genera un flujo peatonal constante, en un entorno caracterizado por el tránsito vehicular intenso”.

“La avenida Juan Héctor Jara constituye una arteria clave de circulación en la zona Oeste de la ciudad, complicando el cruce peatonal seguro, especialmente en los horarios escolares. Directivos y representantes de la institución han requiriendo la instalación de un semáforo en la esquina de la avenida Jara en su intersección con la calle Maipú”, se detalló.

“En las últimas semanas se han registrado siniestros viales en las inmediaciones del establecimiento, involucrando a estudiantes y familiares, lo cual evidencia la urgencia de medidas preventivas. la prevención de accidentes, así como la protección de peatones, en particular la de niños y adolescentes que asisten a la institución, constituye una prioridad para las políticas públicas de movilidad urbana. Corresponde al Departamento Ejecutivo, a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, adoptar las acciones necesarias para mejorar las condiciones de tránsito y resguardar la seguridad peatonal”, concluyeron los concejales opositores.