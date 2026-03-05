El hecho no es aislado. En distintos barrios de Mar del Plata, la acumulación de residuos crece en esquinas, terrenos baldíos y avenidas. La quema, intencional o producto de la acumulación y las altas temperaturas, agrava aún más la situación.

Ads

El microbasural de Ayolas al 8000 ardió durante varias horas hasta que fue sofocado, pero el problema de fondo persiste. Restos de poda, escombros, bolsas de basura y residuos vuelven a acumularse en el mismo punto.

El humo del incendio afectó la visibilidad. Además del mal olor, preocupó la posible liberación de sustancias tóxicas producto de la combustión de plásticos y otros materiales.

Ads

❗️Preocupación por microbasurales incendiandose en Ayolas al 8000, Mar del Plata pic.twitter.com/7CiNtQiwCv — El Marplatense.com (@ElmarplatenseOK) March 5, 2026

Las críticas apuntan directamente al Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), organismo responsable de la higiene urbana y la gestión de residuos en el partido de General Pueyrredon. La conducción del ente, encabezada por Daniel Martínez y Cristian Beneito, es señalada por vecinos y referentes barriales por lo que consideran una “falta de planificación y control sostenido”.

Desde distintos sectores cuestionan que la intervención se limita a operativos reactivos, sin un esquema preventivo que incluya mayor fiscalización, campañas de concientización y sanciones efectivas a quienes arrojan residuos en la vía pública.

Ads

Vecinos remarcan la necesidad de reforzar la presencia municipal y mejorar la frecuencia de recolección en sectores donde el servicio no es suficiente.

Los microbasurales no solo afectan la estética urbana. Representan un riesgo ambiental concreto, proliferación de roedores e insectos, obstrucción de desagües, contaminación del suelo y del agua, y emisión de gases tóxicos cuando se producen incendios. La quema de residuos libera partículas contaminantes que pueden generar afecciones respiratorias, especialmente en niños y adultos mayores.

La presencia de microbasurales no es nuevo en General Pueyrredon y episodios como el de Ayolas al 8000 vuelven a exponer la fragilidad del sistema de control y limpieza urbana.