A través de un proyecto de resolución, el concejal del Frente Renovador, Juan Manuel Cheppi, manifestó su “profunda preocupación” por la situación que atraviesa la empresa Textilana SA, y por “el impacto que las suspensiones decididas generan en los trabajadores de la ciudad”.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, el edil massista se refirió a “la grave situación que atraviesa la empresa Textilana SA -conocida comercialmente por su marca Mauro Sergio- ante la caída de las ventas y la consecuente decisión de suspender a la mayoría de su personal hasta marzo de 2026”.

En ese sentido, explicó que “la industria textil ha sido históricamente uno de los sectores productivos más significativos de Mar del Plata, generando empleo directo e indirecto, impulsando la radicación de familias trabajadoras y conformando un entramado industrial fundamental para el desarrollo económico de la ciudad”.

Al mismo tiempo, Cheppi dijo que “este sector constituye un eslabón estratégico para la diversificación económica local, integrando cadenas de valor de diseño, confección, logística, distribución, comercio y exportación, además de representar una fuente esencial de empleo para mujeres, jóvenes y trabajadores con oficios especializados”.

“Las empresas textiles de la ciudad, entre ellas Textilana SA, sostienen desde hace décadas un rol productivo central, aportando dinamismo industrial, capacidad instalada y continuidad laboral para cientos de familias marplatenses. Textilana SA, a través de su marca Mauro Sergio, es una de las firmas más emblemáticas del sector textil local, con una trayectoria ampliamente reconocida y un impacto significativo en el empleo registrado de la región”, añadió.

A su vez, el concejal opositor señaló que “Mar del Plata constituye uno de los polos textiles más importantes del país, contando con alrededor de 250 fábricas y empleando a más de 3600 personas en forma directa y más de 10.000 en forma indirecta, lo que convierte al sector en uno de los principales motores del empleo y la actividad económica regional”.

“Según datos recientes de la Cámara Textil local, la producción del sector registró una caída cercana al 30% durante 2024, afectando la capacidad productiva, la competitividad y la estabilidad laboral de miles de trabajadores”, puntualizó.

“Experiencias históricas ya demostraron impactos similares durante 1990, cuando políticas de apertura indiscriminada de las importaciones -implementadas sin un plan real de fortalecimiento de la industria nacional- provocaron cierres masivos de empresas, pérdida de empleos y un profundo retroceso en la actividad textil”, recordó Cheppi.

Para finalizar, el edil massista afirmó que “la suspensión de la actividad productiva de Textilana genera, además del impacto directo sobre su personal, un efecto multiplicador negativo sobre la economía local, disminuyendo el consumo y afectando a comercios, servicios y actividades que dependen de los ingresos de estas familias”.

“El Estado municipal no puede resultar indiferente ante una situación que compromete a uno de los sectores más representativos de la identidad productiva marplatense, ni ante las consecuencias sociales, laborales y económicas asociadas a la paralización de esta actividad industrial”, sentenció.