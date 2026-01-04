En los últimos días, imágenes difundidas públicamente y numerosas denuncias de vecinos volvieron a exponer una situación que se repite temporada tras temporada: la falta de control del Municipio sobre el derecho a las playas públicas y, especialmente, el incumplimiento de garantizar los accesos públicos para toda la comunidad.



La concejal de Acción Marplatense – Movimiento Derecho al Futuro, Melisa Centurión, cuestionó con dureza la inacción del Ejecutivo municipal, al que acusó de incumplir su obligación de hacer respetar las normas y los contratos vigentes.



“El Municipio tiene la responsabilidad indelegable de garantizar el libre acceso a las playas y el uso del espacio público. Sin embargo, lo que vemos es una inacción deliberada frente a situaciones de hecho que, por diferentes razones, se impide el acceso a espacios que son para todos”, afirmó Centurión.

La edil remarcó que no se trata de hechos aislados, sino "de una conducta reiterada y una verdadera política, que se agrava en este preciso momento".



“Estamos en una ciudad turística, con la temporada recién comenzada, y la imagen que se proyecta es la de un Municipio ausente que permite el avance sobre el espacio público. Esto perjudica a vecinos, visitantes y a la propia identidad de Mar del Plata como ciudad abierta e inclusiva”, sostuvo.



Centurión subrayó que existen normas claras y contratos de concesión que establecen obligaciones precisas respecto de las playas públicas y sus accesos, pero que no se controlan ni se hacen cumplir.

“Cuando el Ejecutivo no controla, no fiscaliza y no actúa, nadie protege el interés social y público que se debe proteger en salvaguarda también del prestigio de Mar del Plata. Pero no es desidia: es una decisión política que estamos denunciando ”, culminó.

