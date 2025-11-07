A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le pidió al Ejecutivo local evalúe la factibilidad de instalar una cámara de videovigilancia pública tipo domo o fija conectada al Centro de Operaciones y Monitoreo en el acceso al barrio Villa María del Mar ubicado en la Ruta Nacional 226, en el kilómetro 22.50.

Además, se reclamó que se realice “un relevamiento exhaustivo del alumbrado público en el Barrio Villa María del Mar con el objetivo de ejecutar las tareas de reparación y/o instalación de nuevas luminarias que garanticen la visibilidad y seguridad en las arterias internas”.

A su vez, también se requirió que “se asigne un móvil de patrullaje permanente en esa zona, en su defecto, la instalación de un subdestacamento policial en el predio que el Municipio determine, en coordinación con la Jefatura de la Policía Departamental”.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada kirchnerista se remarcó “la necesidad de fortalecer la seguridad y la vigilancia en el Barrio Villa María del Mar y la importancia de garantizar la protección de los vecinos y sus propiedades”.

En ese contexto, se subrayó “la seguridad ciudadana es una responsabilidad indelegable del Estado y una de las principales demandas de las comunidades, especialmente en barrios con accesos rápidos a rutas nacionales, que presentan una vulnerabilidad específica al delito”.

“El barrio Villa María del Mar, por su ubicación en la Ruta Nacional 226, requiere de medidas de seguridad que atiendan tanto su conectividad vial como la protección de su área residencial. La instalación de una cámara de videovigilancia en el acceso al barrio, conectada al Centro de Operaciones y Monitoreo resulta una medida eficaz para la disuasión del delito, la identificación temprana de vehículos sospechosos y la trazabilidad en el caso de ilícitos, incrementando la capacidad de respuesta inmediata”, se agregó.

También, se denunció “la falta o deficiencia del alumbrado público es un factor que contribuye a la inseguridad, ya que reduce la visibilidad y facilita la acción delictiva, siendo su mejora fundamental para la prevención nocturna y la seguridad vial interna”. “La asignación de un móvil de patrullaje permanente o la creación de un subdestacamento policial proporcionaría la presencia física y disuasoria necesaria, asegurando que las fuerzas de seguridad cubran de forma efectiva el interior del barrio, más allá del control de la ruta”, finaliza el texto.