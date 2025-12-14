A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales del Frente Renovador reclamó condiciones adecuadas de trabajo, formación y remuneración para los residentes del INAREPS, así como la continuidad y calidad de la atención brindada a sus pacientes.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada massista se denunció “la grave situación que atraviesan los residentes del INAREPS, quienes manifiestan atrasos de varios meses en el pago de sus haberes, precarización laboral y falta de respuestas concretas de las autoridades”.

En ese sentido, se explicó que “desde su fundación en 1952 como Centro de Rehabilitación de Niños Lisiados (CERENIL) —un dispositivo pionero en la atención de niños afectados por la poliomielitis— hasta su consolidación actual como Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS), la institución ha sostenido a lo largo de más de siete décadas una impronta distintiva: el abordaje integral e interdisciplinario de la rehabilitación”.

A su vez, se afirmó que “el INAREPS desarrolla programas terapéuticos especializados en rehabilitación neurológica y traumatológica, rehabilitación respiratoria y cardiovascular, tratamiento de la disfagia y de la espasticidad, estimulación multisensorial, terapias físicas y ocupacionales, apoyo psicológico e hidroterapia, entre otros”.

Y se puntualizó que “su trayectoria, su producción científica y profesional lo convierten en un pilar del sistema público de salud argentino y en un centro de referencia nacional e internacional. A mediados de Julio el gobierno nacional a través de la Resolución 2109/2025 del Ministerio de Salud de la Nación, modificó el régimen de residencias nacionales, transformando la relación laboral de residentes en una beca”.

“En respuesta a la crisis del sistema de salud, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.796, que declaró la Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud, estableciendo entre sus disposiciones la obligación de garantizar una actualización salarial adecuada para residentes y trabajadores del sistema público, Resolución 2109/2025. La aplicación de dicha ley fue posteriormente suspendida por el Poder Ejecutivo Nacional, alegando falta de financiamiento, lo que agrava la situación de precarización y los atrasos salariales que afectan directamente a residentes de instituciones como el INAREPS”, se añadió.

A continuación, se remarcó que “desde mediados de julio de 2025, el INAREPS pasó a depender de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), junto con otros hospitales nacionales. La situación actual manifestada por la asamblea de residentes del INAREPS —atrasos en pagos, precarización de residentes, incertidumbre institucional por el cambio de dependencia administrativa— pone en riesgo no sólo a los trabajadores sino también a las personas usuarias del instituto, afectando seriamente la calidad y continuidad de los servicios esenciales”.

Al mismo tiempo, se recordó que “en julio de 2025 se desarrolló una jornada de lucha con un abrazo solidario al INAREPS — junto a pacientes, sindicatos, trabajadores de la salud y organizaciones sociales— lo que evidencia el grado de movilización colectiva y el carácter estructural del conflicto. La precarización del régimen de residencias y la falta de actualización y pagos de salarios profundizan la crisis del sistema público de salud, afectando la capacidad del INAREPS para garantizar una atención adecuada y sostenida, especialmente en un instituto de referencia regional en rehabilitación psicofísica”.

“Resulta deber del Estado —en sus distintos niveles— garantizar condiciones dignas de trabajo a quienes sostienen la salud pública, así como la calidad y continuidad de los servicios de salud a la población de nuestro municipio. La continuidad del INAREPS, con sus servicios y su equipo de profesionales y residentes capacitados, es esencial para garantizar el derecho a la salud, la rehabilitación, la inclusión social y laboral de muchas personas con discapacidad de Mar del Plata, la región y otras zonas del país”, finaliza el texto.