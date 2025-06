Un informe reciente elaborado por la Dra. Greta Liz Clinckspoor (CONICET-UNMDP), en conjunto con el CEDET y el equipo técnico de Mar del Plata Entre Todos, reveló una realidad alarmante: General Pueyrredon genera unas 6.000 toneladas anuales de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), un volumen equivalente al peso de unos 6.000 automóviles. Sin embargo, menos del 1% de esos residuos logra ingresar al circuito formal de reciclaje.

“El dato impacta, pero responde a una estimación que se replica a nivel nacional: cada persona produce entre 8 y 10 kilos de RAEE por año. Si lo multiplicamos por la cantidad de habitantes del partido, da esa cifra”, explicó Clinckspoor en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata.

Según la investigadora, en Mar del Plata existen solo dos vías formales de recuperación: los puntos verdes municipales distribuidos en plazas y las jornadas organizadas por la UNMdP. Lo que se recolecta allí es entregado a una empresa privada que recupera un porcentaje de los materiales, principalmente de metales y plaquetas. “Todo lo demás sigue yendo al relleno sanitario. Es un gran volumen de plástico que se entierra porque hoy no hay una industria que los recupere y transforme”, señaló.

Uno de los hallazgos del informe está vinculado a los hábitos de los ciudadanos ante el recambio tecnológico. “En todas las casas hay un cajón con celulares viejos o cargadores que ya no se usan. La mayoría los guarda porque no sabe qué hacer con ellos. No saben si tienen valor, si son peligrosos o dónde llevarlos. Hay un desconocimiento muy grande”, advirtió.

Según la investigadora, este fenómeno es parte de una cadena más amplia de problemas estructurales. “Además de que no sabemos cómo disponerlos, tampoco contamos con una industria que tome esos materiales y los transforme. Entonces, se entierran. Es un sistema que no está articulado”, sostuvo.

Consultada sobre qué puede generar un cambio real, Clinckspoor subrayó que “tiene que haber una corriente diferenciada para tratar estos residuos a nivel municipal y hoy no la hay”, al mismo tiempo que aclaró: "Cuando los entregás en los puntos verdes, lo que pasa después es responsabilidad de una empresa privada; el Municipio no interviene ni garantiza la trazabilidad de ese proceso”.

La especialista insistió en la necesidad de políticas públicas integrales: “Por un lado, habría que generar un proyecto de ordenanza y hay que volver a confiar en los procesos. Antes todos separábamos los residuos, hoy mucha gente dejó de hacerlo y se pregunta de qué sirve. La clave es construir un camino con la ciudadanía, con comunicación clara y verificable, y con objetivos compartidos”.

El informe fue desarrollado también con el aporte de la Consultora Faguari, el Instituto del Hábitat y el Ambiente (IHAM) de la Facultad de Arquitectura de la UNMdP y un sondeo ciudadano.

Como parte del Día Mundial del Ambiente, el estudio será presentado junto a otros indicadores ambientales el 5 de junio a las 18 en el shopping de Sarmiento y Alberti.