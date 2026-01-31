La Casa del Trabajador de Mar del Plata informó que el cierre de enero refleja una situación “muy preocupante” en materia laboral en la ciudad, con una creación “insignificante” de nuevos puestos de trabajo temporarios y un marcado deterioro de las condiciones de empleo en el sector turístico.

Según un comunicado difundido por la entidad, los pocos puestos generados corresponden en su mayoría a empleos no registrados, “altamente precarizados y mal remunerados”, con salarios que en algunos casos no superan la mitad de la escala salarial vigente para la actividad. Además, se advirtió que muchos de estos trabajadores están siendo “dados de baja de manera prematura”.

Por otra parte, desde seccional de trabajadores indicaron que “la nueva modalidad de turismo de escapada, la privatización masiva del espacio de arena seca, la inseguridad existente en la ciudad, la política económica aplicada en el país, la parálisis de las economías regionales y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios entre otras, ponen en serio riesgo la sustentabilidad y sostenibilidad del empleo temporario vinculado al sector turístico”.

Y remarcaron que esto sucede con “las implicancias sociales y económicas que ello acarrea” en una ciudad “cuya economía y su perfil depende en gran media del turismo y actividades vinculadas”.

Tras señalar que la ciudad está “abandonada a su suerte”, consideraron que esto “se agrava por los altos índices de desempleo existente, que pone seriamente en riesgo la paz social”. Por lo tanto, piden que autoridades municipales, provinciales y nacionales adopten de forma coordinada y urgente “las medidas pertinentes para revertir la pérdida de puestos de trabajo en el sector y de protección y contención social de los sectores vulnerables, entre ellos trabajadores en situación de desempleo”.

