En los últimos días se desplomó parte de la losa del techo de la capilla del Instituto Unzué, en Mar del Plata, un templo de estilo neobizantino declarado Monumento Histórico Nacional en 1997. El edificio, propiedad del Estado Nacional, atraviesa un marcado deterioro edilicio que preocupa a la comunidad.

Ads

La presidenta de la Asociación Cooperadora, informó la situación al Obispado, que envió al padre Juan Cruz Mennilli en representación del obispo Ernesto Giobando. Allí, el sacerdote constató los daños en el oratorio, cuya estructura original de ladrillos supera los 100 años y no había recibido trabajos de restauración recientes.

“El estar frente al mar implica una corrosión que demanda un mantenimiento que no se viene realizando. Esto es patrimonio de todos los marplatenses y hoy está en riesgo”, señaló Mennilli en diálogo con El Marplatense.

Ads

Puede interesarte

La capilla guarda piezas únicas, entre ellas un púlpito tallado en una sola pieza de mármol de Carrara, premiado en la Exposición Sacra de Sevilla de 1910, además de una cúpula de diez metros de diámetro y valiosas obras ornamentales.

Ads

“Dios quiera que juntos podamos preservarlo”, expresó Mennilli, al subrayar que el pedido de intervención ya fue elevado por los canales correspondientes.