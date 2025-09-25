En un contexto de incertidumbre y preocupación por el estadio del edificio del Instituto Saturnino Enrique Unzué, el bloque de Unión Cívica Radical presentó un pedido de informes sobre el futuro del espacio y la vinculación con el Municipio.

Al respecto, Daniel Núñez, presidente del bloque, declaró en diálogo con El Marplatense que “siempre estuvo destinado a políticas sociales, y particularmente, a aquellas referenciadas a cuestiones de niñez, tanto de promoción como de protección de derechos”.

De modo que “lo cierto es que hace varios meses el espacio físico ha quedado sin ningún tipo de programa operativo y no sabemos quienes vivimos en Mar del Plata cuál va a ser el destino”, indicó.

Ante esta situación “nosotros compartimos la preocupación que existe en diversos sectores y queremos consultar al Ministerio de Capital Humano, que en definitiva es de quien depende el espacio físico, cuál va a ser el destino del Unzué”, argumentó.

Respecto a las preguntas que surgen, enumeró: “Es posible que el Municipio pueda avanzar con algún tipo de programa de carácter social o de salud, que pueda ocupar el espacio físico, que sea cedida una parte de esas manzanas para que puedan funcionar oficinas destinadas a las cuestiones de niñez”. El expediente quedó en comisión para ser tratado.

