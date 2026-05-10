Preocupa el crecimiento de casos de sífilis detectados en el país, con más de 46.000 diagnosticados durante 2025 lo que para los especialistas es considerado un “aumento histórico”. En este contexto, la médica Camila Pértiga, del Servicio de Ginecología del HPC y especialista en Ginecología infantojuvenil, advirtió que se trata de un problema relevante de salud pública. Y aclaró: “Era una enfermedad que estaba un poco abandonada, que se creía que estaba como erradicada y no es así”.

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En diálogo con el programa Nunca se sabe, por Radio Mitre Mar del Plata, Pértiga detalló que la sífilis es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria y precisó que “tiene dos tipos de transmisión: una es la transmisión sexual, que puede ser por cualquier tipo de sexo -oral, vaginal o anal-, y después también tenemos la transmisión vertical, que es la que pasa de la madre al feto durante el embarazo”.

Consultada sobre la percepción de que se trata de una enfermedad del pasado, sostuvo que “por ahí era una enfermedad que estaba un poco abandonada, que se creía que estaba como erradicada y no es así”, y remarcó que actualmente afecta principalmente a personas sexualmente activas: “Entre los 15 y 40 años es la edad en la que más la llegamos a diagnosticar”.

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Con relación a los síntomas, indicó que “habitualmente puede aparecer como una úlcera, que es como una lastimadura, sobre todo en la zona de los genitales, y tiene la característica de no ser dolorosa”, lo que hace que muchas veces pase desapercibida. Además, agregó que “también puede aparecer como una erupción en la piel, algún ganglio inflamado o puede ser asintomática”.

La especialista aclaró que la infección “afecta tanto a hombres como a mujeres” y que las manifestaciones son similares en ambos casos.

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Respecto de la prevención, subrayó la importancia del uso de métodos de barrera: “Lo que más fomentamos es la prevención. El uso del preservativo es el método fundamental para prevenir cualquier tipo de infección de transmisión sexual”. También mencionó otras alternativas, como el preservativo femenino y el campo de látex, utilizado en determinadas prácticas.

No obstante, advirtió que ante la presencia de lesiones “uno debería evitar tener contacto sexual y consultar al médico”, ya que ese es el momento oportuno para diagnosticar la infección.

Sobre la gravedad de la enfermedad, Pértiga llevó tranquilidad al señalar que “es una infección tratable porque tiene cura”, aunque alertó que “si uno la deja en el tiempo puede generar afectaciones neurológicas o en otros órganos, con daños irreversibles”. Y en cuanto a los síntomas cutáneos, explicó que “en un estadio más secundario puede generar una erupción en la piel, con manchitas rojas que pueden picar un poco”.

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Finalmente, remarcó la importancia de la consulta médica y el tratamiento oportuno: “Ante una úlcera, una erupción, un ganglio inflamado o algo que llame la atención, hay que ir al médico, hacerse un estudio de sangre y, si se confirma el diagnóstico, aplicar penicilina y se cura”. Asimismo, enfatizó que “es fundamental tratar a la pareja o las parejas sexuales, porque si no, no se resuelve el problema”.

E insistió en la necesidad de concientizar: “La sífilis se puede prevenir y se puede curar, pero es clave cuidarse, usar preservativo y consultar sin vergüenza ante cualquier síntoma”.