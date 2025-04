El fiscal Fabián Fernández Garello manifestó su profunda preocupación por el impacto creciente del narcotráfico en la sociedad marplatense y el alarmante aumento de casos vinculados a delitos sexuales intrafamiliares y violencia de género. En el marco del encuentro convocado hoy por la Jefatura Distrital de Educación en la Sala Payró, describió el panorama como “crudo y preocupante” y advirtió sobre la complejidad que enfrenta el trabajo diario en las Fiscalías de turno.

“A veces no salimos de nuestro asombro en situaciones cotidianas sobre las que trabajamos. No en todas podemos aplicar criterios generales porque vemos una conflictividad social muy particular, que se manifiesta en delitos muy marcados como el consumo de sustancias ilegales y el efecto que eso tiene en distintos niveles de la sociedad”, señaló el fiscal.

Según explicó, esta problemática no distingue sectores sociales: “Se ve tanto en grados carenciados como en la clase media. La diferencia es que quien tiene un ingreso, muchas veces cuenta con obra social o un mejor mecanismo de defensa que quien solo hace changas o no tiene ingresos”, detalló.

La gravedad del consumo de drogas ilegales y la expansión del narcotráfico fueron señaladas como factores centrales que están deteriorando el tejido social. “En los últimos 15 o 20 años, la droga ha horadado valores por los cuales el pueblo argentino históricamente ha reclamado: el trabajo, la cultura, la educación. Pero a partir de la inserción de este actor denominado narcotráfico, comienzan a aparecer situaciones insólitas”, agregó.

En ese sentido, relató casos recientes que dan cuenta de una problemática profundamente instalada. “Hace una semana mandé a juicio a un sujeto que no solo abusaba de la hija de su pareja, sino que su propia hermana declaró que él también le había propuesto mantener relaciones a cambio de pagarle la pintura de la casa”, indicó.

Asimismo, se refirió a otro hecho que conmocionó a la ciudad: “Este martes, salió en las noticias que un nieto abusó de su abuela de 92 años. Le pidió permiso para quedarse a dormir y durante la madrugada la hija de la víctima, que también es su tía, escuchó ruidos raros y lo encontró encima de la señora”, relató.

Por último, el fiscal destacó que los abusos sexuales intrafamiliares y la violencia de género se han convertido en los delitos más frecuentes en el ámbito judicial. “Hace pocos días se detuvo a un hombre que violó a una joven en la puerta de la Biblioteca Municipal. Hacía mucho tiempo que no se detenía a alguien en la calle por este tipo de delitos. Hoy, estos dos aspectos concentran las mayores estadísticas que tiene una fiscalía de turno”, concluyó.