En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, desde la ONG Víctimas de Delitos y Accidentes de Tránsito alertaron sobre la crítica situación que atraviesa el país en materia de siniestralidad vial.

Héctor Blasi, referente de la organización, aseguró a El Marplatense que en los primeros seis meses de 2025 ya se igualó el número total de víctimas mortales por accidentes viales de todo el año pasado.

“Estamos llegando al sexto mes con la misma cantidad de muertos que en todo 2024. Y todavía falta el segundo semestre. No sabemos si esto se va a estabilizar o si el panorama puede empeorar”, expresó Blasi con visible preocupación.

El dirigente denunció que no se están llevando adelante las obras de infraestructura necesarias ni se mantiene adecuadamente la red vial, y puso como ejemplo la crítica situación de la Ruta 88.

“Las rutas no se amplían, no se reparan, no se señalizan correctamente. Y mientras el gobierno celebra el superávit, se olvida que existe un impuesto a los combustibles que debería usarse precisamente para esto”, señaló.

Controles debilitados y Estado ausente,

Blasi también fue muy crítico con los distintos niveles del Estado, a los que acusa de haber abandonado las políticas serias de prevención, control y concientización.