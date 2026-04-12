El argentino Cristian Romero encendió las alarmas tras sufrir una lesión en la rodilla derecha durante un partido con el Tottenham, en un contexto clave de la temporada y a poco de compromisos importantes con la Selección.

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Según las primeras informaciones médicas, el defensor presenta “cierta inestabilidad” en la articulación producto del golpe, por lo que deberá someterse a estudios para determinar la gravedad. En particular, los análisis buscarán confirmar si existe una lesión en el ligamento colateral interno o si se trata solo de una consecuencia del impacto.

La jugada se produjo a los 64 minutos, cuando el zaguero intentó cubrir una pelota y, tras un empujón de un rival, terminó chocando con su propio arquero. El impacto fue directo en la zona de la rodilla, lo que lo dejó tendido en el campo y obligó a su salida.

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El hecho de que Romero haya abandonado el partido entre lágrimas incrementó la preocupación, especialmente pensando en su rol clave dentro del equipo y en la Selección argentina. Por ahora, todo dependerá de los resultados de los estudios médicos, que determinarán si la lesión reviste mayor gravedad o queda en un susto.

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