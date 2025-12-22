Los videos son más de una docena y muestran cómo el agua sale negra de canillas de cocinas, bachas de baños, duchas y hasta se depositan en las mochilas de los inodoros. Esa misma sustancia negra tiñe filtros y deja sedimentos. Sin embargo, los vecinos de Paso Córdoba, un pueblo de Río Negro que está a unos 20 kilómetros al sur de General Roca, padecen esta problemática desde hace al menos dos años y todavía no saben qué sustancia es la que contamina el agua que llega desde la red.

Un grupo de vecinos autoconvocados decidió llevar adelante un estudio a principios de año en el que se revela que el único parámetro por fuera de los valores tomados como normales en el Código Alimentario Argentino (CAA) es el hierro total, pero el agua sigue saliendo negra y los vecinos no encuentran respuestas sobre qué es lo que la contamina.

“Esto pasa desde hace más de dos años. No podemos asegurar qué tiene el agua porque no sabemos. Ojalá que no sea petróleo”, contó Yanina Mora Díaz, vecina de Paso Córdoba y referente del grupo de autoconvocados llamado “Queremos agua, no petróleo”. Y agregó: “Los vecinos que usan el agua terminan con gastroenteritis o gastroenterocolitis, hubo casos que hicieron pis con sangre también. Y gente que se baño que tuvo infecciones urinarias”.

Las mochilas de los inodoros de los vecinos de Paso Córdoba, teñidas de negro por la contaminación del agua.

La primera explicación oficial que recibieron los vecinos es que el agua sufría un proceso químico por una mala manipulación de un empleado de Aguas Rionegrinas (Arsa), pero ellos mismos constataron, con otros vecinos que tienen sus propias perforaciones a las mismas profundidades que la entidad sanitaria, que las napas están contaminadas. “Ahí también salió negra el agua y eso es lo que nos hace dudar”, precisó Mora Díaz.

Mora Díaz explicó que el agua de red se toma desde una perforación subterránea que va directo a los tanques. Desde hace un tiempo, cuando los tanques se saturaban o se cortaba la luz, al momento de la reanudación del sistema el agua volvía con mucha presión y empezó a salir completamente oscura.

Vecinos autoconvocados

El grupo de vecinos autoconvocados dio a conocer la situación a través de una cuenta en Instagram que sube periódicamente videos y fotos sobre cómo sale el agua en las casas de Paso Córdoba. Ese mismo grupo presentó un amparo colectivo.

El legislador provincial de Río Negro Claudio Doctorovich (PRO-Unión Republicana), que fue el que tomó el caso para interceder ante las autoridades, manifestó: “No está solo en el agua de red, también hay gente que tiene sus pozos, sacan agua de las napas y les sale igual”, indicó.

De todos modos, Mora Díaz dijo que les “cerraron todas las puertas” y citó como ejemplo una resolución del 11 de diciembre en la que la titular de la Defensoría del Pueblo de Río Negro, Adriana Santadati, dio por suspendida la intervención de esa dependencia tras la presentación de un reclamo que también hicieron los vecinos de Paso Córdoba en sus oficinas.

Los vecinos aún no saben qué es la sustancia negra que contamina el agua.

En el informe, las autoridades de la Defensoría marcan los informes que indican que el agua es potable y que no presenta parámetros que hagan que no sea posible de consumir por las personas.

Al respecto, señalaron que se debe a un cambio en el sistema de provisión de agua y que hay manganeso acumulado en las cañerías que seguirá saliendo, además de indicar que los trabajos se siguen desarrollando. En un comunicado publicado el 15 de octubre, desde Arsa remarcaron que “el agua que se brinda en Paso Córdoba es potable y apta para el consumo humano, cumpliendo con los parámetros establecidos por el Código Alimentario Argentino, así como con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios (Cofes)”.

Además, explicaron que trabajan en la “reducción de turbiedad registrada en la red” y que esto se debe “a la presencia natural de manganeso en el agua subterránea y a su reacción con el cloro utilizado en el proceso de desinfección”. También aclararon que este elemento químico “no representa un riesgo para la salud, aunque puede generar coloración o turbidez en el agua”.

El 11 de diciembre, en Arsa finalizaron la obra de instalación de una cisterna de decantación para realizar un tratamiento sobre el agua que se extrae de dos perforaciones. También señalaron que se realizó la limpieza y desobstrucción de cañerías. Sin embargo, el líquido sigue saliendo negro.

“El manganeso puede hacer que el agua cambie de color, pero no te deja el residuo que deja en las cañerías y tanques de los vecinos”, remarcó Doctorovich.

Costos anexos

Mientras tanto, a los vecinos se les hace difícil profundizar en el desarrollo de análisis del agua porque cada estudio cuesta dinero y esos resultados, a su vez, hay que certificarlos con un escribano. Los reclamos en las oficinas de Arsa se van sucediendo e incluso llevaron un tanque para mostrar el líquido negro y viscoso que quedan en el fondo.

Doctorovich fue uno de los que pidió análisis sobre el agua que sale de las canillas de Paso Córdoba. En los primeros exámenes, el único valor que dio por encima de lo permitido en el CAA fue el hierro total, pero el agua era negra. En un segundo reporte, apareció que los líquidos tenían exceso de cloro.

“El agua que le distribuyen a los vecinos, Arsa la saca de un pozo, la pasan por un clorador y la mandan a la red. Las cañerías están llenas de mugre”, explicó el legislador. Se supone que, con el nuevo decantador inaugurado, los sedimentos deberían dejar de aparecer.

De todos modos, contó que a los vecinos les dijeron que iban a tener que esperar que las cañerías se limpien por sí solas, algo que también comentó Mora Díaz. No brindaron plazos sobre cuánto puede pasar para que esto finalice y el legislador, además, resaltó que los tanques también tienen estos sedimentos y que no van a limpiarse solos, por lo que los residuos que se ven en los videos persistirán.

Como próxima medida, Doctorovich indicó que elevarán un pedido de informes ante el Departamento Provincial de Aguas (DPA), encargado del “control de calidad de aguas subterráneas, de ríos y lagos”: “Arsa cumplió con el decantador que tenía que hacer”.

La solución momentánea, incorporada desde octubre y hasta que cambien el sistema, es un camión cisterna de Arsa que provee agua potable en la zona, aunque Mora Díaz contó que no pasa ni los fines de semana ni los feriados. De enero hasta ese mes, tuvieron que comprar agua envasada, por lo que se sumó otro gasto: “Tenemos que ir con baldes a buscar el agua y tomar, cocinar y bañarnos con eso. Es agotador y no tenemos fecha para saber hasta cuándo vamos a estar así”.

Fuente: TN