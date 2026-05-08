La posibilidad de modificaciones en el régimen de Zona Fría encendió la alarma en Mar del Plata. El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que busca reformular el sistema de bonificaciones en las tarifas de gas y limitar el beneficio a determinados niveles de ingresos.

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Actualmente, la ley de Zona Fría otorga descuentos del 30% y hasta el 50% en las boletas de gas para usuarios de regiones con bajas temperaturas, entre ellas Mar del Plata, donde el consumo se incrementa durante gran parte del año debido a las condiciones climáticas.

En diálogo con El Marplatense, Gerónimo Rossi, integrante de ACUBA —Asociación de Consumidores y Usuarios de Buenos Aires— manifestó su preocupación por el impacto que podría tener la medida en miles de familias de la ciudad.

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“El proyecto busca restringir el beneficio a hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas, que hoy rondan los 4,3 millones de pesos mensuales. Pero todavía no está claro cómo se van a computar ingresos variables, aguinaldos o situaciones donde el titular del servicio no coincide con quien vive en la vivienda”, explicó.

Rossi sostuvo además que la iniciativa genera incertidumbre porque deja muchos aspectos sujetos a futuras resoluciones de la Secretaría de Energía. “Hay demasiados interrogantes abiertos y eso preocupa a los consumidores”, señaló.

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Desde ACUBA remarcaron que el régimen de Zona Fría no funciona como un subsidio tradicional del Estado nacional, sino mediante un fondo fiduciario financiado por todos los usuarios del país a través de las facturas de gas.

“No se trata de una quita de subsidios, porque el sistema se autofinancia. Lo que se intenta hacer es una reestructuración que perjudicaría muchísimo a ciudades como Mar del Plata, donde el gas es un servicio esencial durante muchos meses del año”, afirmó Rossi.

Finalmente, desde la entidad recomendaron a los usuarios revisar sus boletas y verificar el porcentaje de bonificación que actualmente reciben, para dimensionar el posible impacto económico que tendría una eventual modificación del régimen si el proyecto avanza en el Congreso.