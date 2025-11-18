La disminución sostenida de la natalidad en la Argentina comienza a reflejarse con fuerza en el sistema educativo inicial. Según datos del Registro Provincial de las Personas, en la provincia de Buenos Aires los nacimientos descendieron un 34% entre 2021 y 2024.

Si bien los datos provinciales son preocupantes, a nivel nacional la situación es aún más compleja. Las estadísticas muestran que entre 2014 y 2023, los nacimientos pasaron de aproximadamente 777.000 a 461.000, lo que representa una baja del 40 al 41%. Es decir, la caída es más pronunciada.

Este descenso demográfico también se refleja en la tasa de fecundidad: el promedio de hijos por mujer pasó de 2,1 en 2001 a 1,4 en 2022, por debajo del nivel de reemplazo poblacional. El ritmo de la caída se aceleró especialmente entre 2018 y 2021, con una disminución del 26,4% en apenas tres años.

De esta manera, la reducción de nacimientos impacta directamente en la cantidad de niños que ingresan al sistema educativo. Un caso paradigmático se reportó esta semana en la localidad bonaerense de Bolívar, donde la matrícula en jardines de infantes cayó cerca de un 30%, fenómeno que se replica en distintas localidades del país.

La jefa distrital de Educación de esa localidad, Luján Berdesegar, advirtió que esta tendencia comenzará a sentirse también en el Nivel Primario.

En ese marco, las autoridades provinciales analizan algunas acciones a llevar a cabo, como la posibilidad de establecer la escolaridad obligatoria desde los 3 años y fortalecer el rol de las salas multiedad, que ya funcionan en algunos establecimientos y reciben a niños aún más pequeños.

Fuente: con información de DIB