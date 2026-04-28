El Foro de la Construcción de Mar del Plata presentó un documento en el que expone la delicada situación que atraviesa el sector en la ciudad y la región. La presentación se realizó en la sede de la Cámara Argentina de la Construcción, con la participación de referentes empresariales, gremiales, profesionales y académicos.

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Durante la conferencia, Juan Carlos Zamora, presidente de la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción, explicó que el objetivo del encuentro fue “informar las características y los problemas que está sufriendo el sector”.

Luego tomó la palabra Diego Haas, presidente del Colegio de Técnicos y actual coordinador del Foro, quien remarcó que la situación se viene agravando. “Venimos siguiendo una situación desde el sector que la estamos viendo cada vez más compleja”, sostuvo.

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Haas explicó que el documento fue elaborado de manera conjunta entre todas las instituciones que integran el Foro y aclaró que no se trata solo de un análisis crítico, sino también de una propuesta. “No solamente es un análisis negativo, sino que es propositivo también. Entendemos que la construcción es un factor esencial dentro del desarrollo productivo, el empleo y la sociedad”, afirmó.

Del encuentro participaron representantes del Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, la UOCRA, el Centro de Constructores y Anexos, la Universidad Atlántida y la propia Cámara de la Construcción, entre otras entidades.

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Se espera que en las próximas horas se conozcan en detalle los puntos del documento, que buscará visibilizar la crisis del sector y plantear alternativas para impulsar la actividad en Mar del Plata y la zona.

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