Independiente atraviesa horas de fuerte preocupación luego de confirmar oficialmente tres presuntos casos de grooming vinculados a jugadores de sus divisiones inferiores.

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La institución emitió un comunicado en el que detalló que la situación salió a la luz tras la denuncia realizada por el padre de un futbolista juvenil, quien alertó que su hijo había sido víctima de acoso digital.

A partir de ese episodio, el club activó el protocolo interno y convocó a la familia junto a profesionales especializados para brindar asistencia y acompañamiento.

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Según informó Independiente, durante el trabajo realizado por el equipo interdisciplinario de Casa CAI aparecieron otros dos casos de características similares, lo que encendió aún más las alarmas dentro de la institución.

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Frente a este escenario, el club convocó a la organización Grooming Argentina para realizar charlas preventivas e informativas destinadas a jugadores, familias y trabajadores del predio de Villa Domínico.

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Además, Independiente confirmó que avanzó con una denuncia formal ante la Fiscalía N°2 de Avellaneda, donde dirigentes y representantes legales presentaron material relacionado con los hechos investigados.

La institución informó que este lunes ampliará la declaración judicial mientras continúa reuniendo información para colaborar con la causa.

“Independiente reafirma su compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes”, expresó el club en el cierre del comunicado oficial.

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El grooming es un delito que consiste en el acoso de menores a través de internet y plataformas digitales. Generalmente, un adulto busca generar confianza con la víctima para obtener imágenes, videos o concretar encuentros personales.

Fuente: TN