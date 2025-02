En las últimas horas, el sector pesquero de Mar del Plata expresó su fuerte preocupación ante la propuesta de las Cámaras empresariales de reducir un 30% los salarios, argumentando que esta medida no es viable dadas las circunstancias económicas actuales.

Desde Sindicato de Obreros Maritimos Unidos (SOMU), emitieron un comunicado en redes sociales en donde afirmaron realizar una jornada de fiscalización de la mercadería para corroborar con datos certeros "la mala situación" por la cual se les quiere disminuir los salarios. Asimismo, su Secretario General a nivel local destacó que, aunque el sector enfrenta dificultades debido a la carga impositiva, el aumento de costos y el atraso cambiario, considera imposible aceptar una reducción salarial y aboga por discutir otras medidas, como la revisión de impuestos y costos.

En ese sentido, Oscar Bravo, secretario general del SOMU dialogó con El Marplatense y dijo: "Las Cámaras empresariales nos plantearon la baja de un 30%, lo cual ya nos aleja de la realidad del país. Sabemos que la situación está difícil, no es la más óptima para el sector porque hay una excesiva carga impositiva, los costos se elevaron significativamente y a eso hay que sumarle un atraso cambiario. Esto último nosotros lo compartimos porque nuestras remuneraciones no son totalmente fijas sino que una parte la compartimos por producción, que está atada al tipo de cambio que se da a la actividad".

Y sumó: "Por eso decimos que es imposible que nos bajen los salarios. Sabemos que es un momento de acompañar pero no por el lado de los sueldos. Creo que hay que charlar un poquito por la carga impositiva, por los insumos y costos. No creo que las personas seamos una carga negativa porque sin la gente no se tripulan los barcos".

"En este momento estamos fiscalizando las descargas para hacernos de datos concretos para evaluar si verdaderamente se está perdiendo tal como lo indican porque hablar y suponer, no es válido. Hay que ser responsables y tener datos certeros. Por eso arrancamos desde el muelle viendo las descargas para evaluar a que valor se vende cada pescado y que eso se vea reflejado en el recibo de sueldo", agregó.

"Hoy no estamos en situación de parar la actividad porque hoy trabajando nos está costando seguir adelante, así que ni queremos imaginarnos si realizamos esa medida. No es la idea realizarla tampoco. De todas formas estamos en estado de alerta, con asambleas permanentes e informando cada control de las descargas. No estamos haciendo nada que no se nos permita porque lo tenemos establecido convencionalmente", dijo.