Un nuevo episodio de inseguridad urbana fue denunciado este lunes por la mañana en el microcentro de Mar del Plata. A través de un video enviado a El Marplatense, una vecina alertó sobre la conducta de un trapito en Luro al 5800.

“Hola, quería informar este trapito lo que hace a la noche para que vaya la patrulla municipal. Luro 5849, gracias”, expresó la mujer en el mensaje que acompañó el registro fílmico.

En las imágenes se observa al hombre merodeando la cuadra y generando disturbios durante la madrugada, prendiendo fuego cajas, lo que preocupa a frentistas y comerciantes de la zona que reclaman mayor presencia de control municipal.

El caso se suma a una serie de quejas vecinales contra cuidacoches que ejercen la actividad de manera ilegal en distintos puntos de la ciudad. Este tipo de denuncias pueden realizarse a través del 147 o mediante la app de seguridad ciudadana.

