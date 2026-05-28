La selección de Brasil encendió las alarmas a pocos días del comienzo del Mundial 2026 luego de confirmarse que Neymar sufrió una lesión muscular más importante de lo previsto durante los entrenamientos en Teresópolis.

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El cuerpo médico de la Confederación Brasileña de Fútbol informó que el delantero del Santos FC padece una lesión de grado dos en el gemelo de la pantorrilla y que será evaluado “día a día”. Según explicó el médico Rodrigo Lasmar, el jugador deberá continuar con tratamiento y podría recibir el alta recién dentro de dos o tres semanas.

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La situación deja prácticamente descartada su presencia en los amistosos frente a Panamá y Egipto previos al inicio de la Copa del Mundo. Además, crece la incertidumbre sobre su participación en el debut de Brasil ante Marruecos, programado para el 13 de junio en Nueva Jersey.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti integra el Grupo C del Mundial y también enfrentará a Haití y Escocia en la fase inicial. Mientras tanto, el estado físico de Neymar genera preocupación en el arranque de la preparación brasileña.

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