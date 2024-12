Un reciente informe relevado por la Dirección de Gestión de Residuos del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) destacó que lo que ingresa como neumáticos representa apenas el 0,6% de residuos que entran al relleno sanitario por mes, lo que genera preocupación ante la inapropiada eliminación de estos objetos y el riesgo de que se conviertan en criaderos de Aedes aegypti, vector del dengue.

El titular del área, Santiago Bonifatti, señaló que “especialmente en esta época en que empieza a subir la temperatura, es importante descartar los neumáticos que ya no usemos para evitar que se conviertan en posibles focos de criadero del mosquito del dengue”. Y recordó que desde hace un tiempo se incluyó a los Puntos Verde como centro de descarte de neumáticos.

“Los vecinos pueden dejarlos en el dispositivo” indicó el funcionario y resaltó que a cambio de esta acción, se entrega un plantín producido en el vivero municipal para continuar, de forma simbólica, con el ciclo vital.

Sobre el bajo porcentaje que representa el descarte de neumáticos fuera de uso, conocidos como NFU, Bonifatti aseguró que esto “significa que hay una gran cantidad de este tipo de desechos en nuestra ciudad que no están siendo dispuestos de forma adecuada, con los riesgos que esto conlleva para la salud y el ambiente”.

Los NFU son residuos que, en principio, no son peligrosos ya que son inertes y no tóxicos pero no son biodegradables y, debido a su composición y a su estabilidad química, se estima que después de su vida útil, tardan unos 600 años en degradarse. Su composición aproximada es de 72% caucho, 25% acero y el restante 3% está conformado por las fibras.

Los neumáticos han sido diseñados para resistir condiciones mecánicas y meteorológicas duras, lo que les hace prácticamente indestructibles por el paso del tiempo. Su eliminación de manera inapropiada o su producción en grandes cantidades, puede contaminar gravemente el ambiente u ocasionar problemas a la hora de eliminarlos.