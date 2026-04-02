La fiebre chikungunya encendió las alarmas sanitarias en Argentina debido al acelerado incremento de contagios registrado en las últimas semanas, en un escenario que preocupa a especialistas y autoridades.

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De acuerdo con los últimos datos oficiales, los casos confirmados y probables ya suman cientos en todo el país, con un crecimiento sostenido que evidencia un cambio en el patrón epidemiológico. Solo en una semana se notificaron nuevos contagios que elevan el total a más de 300, muchos de ellos con transmisión local, es decir, sin antecedentes de viaje.

El foco principal del brote se concentra en el norte argentino, especialmente en provincias como Salta, donde se registra la mayor cantidad de infectados. Sin embargo, la expansión del virus ya alcanza a otras regiones, incluyendo el centro del país, con detección de casos en Buenos Aires y la Ciudad Autónoma.

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Uno de los aspectos que más inquieta es la velocidad de propagación. En pocas semanas, se multiplicaron los reportes y se confirmaron brotes con circulación autóctona, lo que indica que el virus ya se instaló en distintas zonas y no depende únicamente de casos importados.

La enfermedad, transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector del dengue, provoca síntomas como fiebre alta, dolores musculares y articulares intensos, cefalea y malestar general. Ante este panorama, el Ministerio de Salud reforzó las medidas de vigilancia, control y diagnóstico, además de insistir en la prevención domiciliaria para evitar la proliferación del mosquito.

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Así, el avance del chikungunya plantea un nuevo desafío sanitario en el país, con un crecimiento que obliga a mantener la alerta y reforzar las estrategias para contener su propagación.