Premios Estrella de Mar 2026: Todos los nominados
El Ente Municipal de Turismo y Cultura dio a conocer el listado completo de los nominados a los Premios Estrella de Mar 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la temporada teatral y artística de Mar del Plata. La ceremonia se realizará el lunes 9 de febrero en el Hotel Provincial, con la llegada de los artistas a la alfombra roja prevista para las 19.30 y el inicio del acto a las 21.
Según se informó, más de 350 espectáculos se inscribieron para participar de esta edición, que vuelve a poner en valor el trabajo realizado durante la temporada de verano en la ciudad. El jurado estuvo integrado por profesionales vinculados al teatro, la música, la danza y el espectáculo en general, quienes evaluaron las producciones en rubros artísticos, técnicos y culturales.
Los Premios Estrella de Mar fueron instituidos por la Municipalidad de General Pueyrredon con carácter oficial y permanente, con el objetivo de distinguir a las producciones que contribuyen a jerarquizar la temporada estival marplatense y consolidar a la ciudad como uno de los principales polos teatrales y culturales del país.
Listado completo de nominados Premios Estrella de Mar 2026
Teatro Marplatense
Solos, un lienzo en blanco
El conventillo de la Paloma
La Madonnita
Barlovento II, Espíritu del mar
Perras
Actor Marplatense
Lalo Alías – La Madonnita
Patricio Ennis – Los buenos tratos o instrucciones para subdividir la herencia de un tiempo compartido
Eduardo García – Alelí, una danza en la penumbra / La Casa de las ventanas que lloran, desde el abismo
Actriz Marplatense
Clarisa Aiace – El futuro es patrimonio
Andrea Chulak – La deuda del Nobel
María Cámpora – Solos, un lienzo en blanco
Dirección en Teatro Marplatense
Sebastián Dativo – CONFIN: construir otra narrativa festejando inventar nada
María y Victoria Carreras – El conventillo de la Paloma
Sebastián Villar – Solos, un lienzo en blanco
Producción Marplatense
Martín Barriga – Voces del musical / Sueño Stereo, el tributo
Anahí Ramos – Chicago y el Mundo de Bob Fosse / Eternamente Madonna
Vicky Bosso – Crescendo y Operación Rosa Rosa: Las décadas ganadas
María y Victoria Carreras – El conventillo de la Paloma
Petón Producciones – La Sirena y el Pirata – 25 años pura vida, pura risa
Paquito Wanchankein – El niño que vivió / La magia de la risa / Un zapato mágico
Tributo
Ápeiron – tributo a Pink Floyd
Culto Gitano – tributo a Sandro
Prim! – tributo a Los Chalchaleros
Recycler – tributo a Metallica
Jazz
Stephen Hull
Elizabeth Karayekov
Romeo Jazz Project
Tango
Maestros del Tango
Ya está en el Aire
La bruma en concierto
Entre sombras y tangos
Música Marplatense
Maldita Ramona
Hombrepie
Efra
Recital
Diego Torres – Mi norte y mi sur
Luciano Pereyra – Te sigo amando
Pimpinela – Noticias del amor
Rock
Ciro y los Persas
El Plan de la Mariposa
Guasones
Música Clásica
Crescendo
Opera Bis, lírica y humor
La Pasión no tiene edad, un diálogo musical
Héroes Lírico Pop
Música Original
Opuestos por el vértice – Opuestos por el vértice
Camila Suero e Ignacio Corva – Vox Popurri: Fanfarría / Al latido de un compás
Juan Barone – Materia fungible
Música Tropical / Cuarteto
Luck Ra
Ke Personajes
La Konga y La Delio Valdez
Cumbia Grande
Fiesta
Elrow – Mute
La Mágica – Bendu Arena
Picheo 808 – Umano
Electrónica
Artbat – Mute
Boris Brejcha – Mute
Sasha & Digweed – Umano
After
Hozho – Mute
Konstantin Sibold – El Calamar Loco
Paco Osuna – La Normandina
Producción Musical
300 Producciones
Destino Arena
Mute
Torres de Manantiales Producciones Bajo Tierra
Ref Group
Comedia
La cena de los tontos
Toc Toc
Passion, la marca del engaño
Una clase especial
Asia caliente, el no musical
Actriz de Comedia
Laurita Fernández – La cena de los tontos
Gabriela Grinblat – Toc Toc
Kitty Locane – Passion, la marca del engaño
Mónica Salvador – Voyeurs el lado B
Victoria Carreras – Voyeurs el lado B
Actor de Comedia
Martín Bossi – La cena de los tontos
Gustavo Bermúdez – La cena de los tontos
Damián De Santo – Una clase especial
Diego Pérez – Toc Toc
Matías Alé – Asia caliente, el no musical
Comedia Dramática
Made in Lanús
El Secreto
Alejandra, una perforación a cielo abierto
Edipo en Ezeiza
Actor de Comedia Dramática
Gerardo Romano – El Secreto
Martín Rechimuzzi – Alejandra, una perforación a cielo abierto
Alberto Ajaka – Made in Lanús
Actriz de Comedia Dramática
Ana María Picchio – El Secreto
Malena Solda – Made in Lanús
Julieta Carrera – Edipo en Ezeiza
Drama
La Ballena
Relatividad
El Debate
Actor de Drama
Julio Chávez – La Ballena
Luis Machín – Relatividad
Enrique Dumont – El Debate
Gabriel Rovito – El Debate
Paulo Brunetti – Vanya
Actriz de Drama
Laura Oliva – La Ballena
Gabriela Toscano – Relatividad
Lucía Adúriz – Quien sea llega tarde
Dirección Nacional
Ricky Pashkus – La Ballena / Pretty Woman, el musical
Luis Brandoni – Made in Lanús
Marcelo Caballero – Chanta
Marcos Carnevale – La cena de los tontos
Manuel González Gil – El Debate / Una clase especial / El Secreto
Teatro Musical
Gwen
La Llamada
Pretty Woman, el musical
Actor Teatro Musical
César “Banana” Pueyrredón – La Llamada
Juan Ingaramo – Pretty Woman, el musical
Mariano Saborido – La Llamada
Actriz Teatro Musical
Camila Suero – Fanfarría, al latido de un compás
Flor Jazmín Peña – La Llamada
Florencia Peña – Pretty Woman, el musical
Music Hall / Café Concert
Fátima Universal
Operación Rosa Rosa: Las Décadas Maravillosas
Función Imposible
Humor
Feliz día, Sutottos
Experiencia Dalia Gutmann
Rápido y Gracioso
Labor Humorística
Roberto Peña – Función Imposible
Paquito Wanchankein – 25 años pura vida, pura risa
Rodrigo Vagoneta – Chistes ya!
Fátima Flórez – Fátima Universal
Actuación de Reparto
Mariano Magnífico – Pretty Woman, el musical
Esteban Prol – La cena de los tontos
Leticia Siciliani – La Llamada
Rodrigo Noya – El Secreto
Unipersonal
Chanta
Prima Facie
Los Habitantes
El invierno del oso, crónicas antifascistas en Stalingrado
No me muero
Espectáculo Alternativo
El mecanismo de Alaska
Algo lindo del horror
Mayumaná
Sex, la obra
Cae una catedral
Labor en Espectáculo Alternativo
Diego Ramos – Sex, la obra
Gloria Carrá – Sex, la obra
Nicolás Riera – Sex, la obra
Julieta Ortega – Sex, la obra
Federico Lehmann – Cae una catedral / El mecanismo de Alaska
Mariana “Cumbi” Bustinza – Algo lindo del horror
Revelación
Juli Castro – La Llamada
Juan Amador – Sangre Gitana
Guillermo Arengo – La cena de los tontos
Pata Liberati – Emocional
Marina Oddo – Bendito Humor
Stand Up
Ruido de Mate – Mike Chouhy
Te pido mil disculpas – Nahuel Liborra y Ceci Hace
Lo peor de Eber Ludueña – Luis Rubio
Infantiles
Mor Malhú
AventurHadas, un viaje al corazón
La Sirena y el Pirata
Recital Infantil
Pequeño Pez
La Granja de Zenón
Las guardianas K-Pop, el concierto
Variedades
Servián, el circo: El origen mágico
Fantasía sobre Hielo
Puertas a mundos
Dinosaurios y el mundo Jurásico
Mar del Enciende
Transformismo
Distintas, licenciadas en humor
El hotel de las ladies deluxe
Icónica la revista
Danza Nacional
Bloody Tango
Noche de Clásicos
Un poyo rojo
Mora Godoy y su máquina tanguera
Materia fungible
Danza Marplatense
Chicago y el mundo de Bob Fosse
Destino Tango
Lúdica
Coreografía
Franco Rau – Servián, el circo: El origen mágico
María Laura Cattalini y Noelia Marzol – Bloody Tango
David Señoran – Materia fungible
Compañía de Danza
Bloody Tango
Ballet Iñaki Urlezaga
David Señoran
Escenografía
Jorge Ferrari – Pretty Woman, el musical
Tatiana Mladineo y Luciana Peralta Bó – Chanta
Lucila Rojo – Made in Lanús / La cena de los tontos
Vestuario
Ginentt Servián, Gabriela Servián, Walter Delgado y Alejandra Díaz – Servián, el circo
Andrea Aguirre – AventurHadas
Mercedes Colombo – Pretty Woman
Fátima Flórez y Glicelia Ibarra – Fátima Universal
Mónica Sirio – Bloody Tango
Iluminación
Martín Lugones – Servián, el circo
Fernando Urta – Mayumaná
Ariel Valdesogo, Yonatán González, Aldana Pascual y Fátima Flórez – Fátima Universal
Producción Nacional
Teatro Tronador
Adrián Suar y Guillermo Francella – La cena de los tontos
Carlos Rottemberg – Toc Toc / El Secreto / Made in Lanús
Pardo Producciones – Pretty Woman, el musical / Fátima Universal
Micro Teatro
Preguntitas al tarot
Que nacieron hijos nuestros
El testamento de Juana
Autor Nacional
Leo Rizzi – La pared de Ross
Andrés Bazzalo – Cuestiones con mi padre
Susana Estrella – En el amor y en la guerra Malvinas
